Valentové fandí na WTA turnaji v Praze i maminka. ‚Má výsledky a funguje to,‘ těší bývalou olympioničku

V neděli vyhrála tenisový turnaj v Portu a v úterý už hrála v pražské Stromovce. Tereza Valentová je na vítězné vlně a i ve středu se bude snažit o další postup na turnaji WTA v Praze.

„To už je tak dávno, že na to ani není čas. Vše se teď točí okolo tenisu, okolo Terky, ale ráda na to zavzpomínám,“ řekla v mobilním studiu R-stream Jitka Valentová, dvojnásobná účastnice letních olympijských her. První olympiádou pro ní byla ta v Barceloně v roce 1992 a věděla po ní, že chce jet i na další.

„Tak rychle to uteklo, že jsem si řekla, že to chci zažít ještě alespoň jednou. Kritéria byly těžší a těžší, ale zvládli jsme to a jeli jsme do Atlanty, kde jsme si to užili. Pak jsem přijela do Čech, vyhrála mistrovství republiky, položila pádlo a řekla konec. Říkám si, že na vrcholu se má končit,“ vzpomínala maminka dnešní úspěšné tenistky.

A necelých 11 let po olympijských hrách v Atlantě se Jitce Valentové, dříve Janáčkové, narodila dcera Tereza.

Ta také vrcholově sportuje a to v tenise. Zažívá ale stejně náročný program jako její maminka a v tomto týdnu bojuje na pražském turnaji WTA 250. A její úspěšný souboj v prvním kole s Japonkou Itovou sledovala i právě Jitka Valentová.

„Jak říkám, tenisu moc nerozumím, od toho jsou okolo Terky jiní lidé. Jsem ale spokojená, protože Terka je zdravá, je spokojená, má výsledky a funguje to,“ vyprávěla v pražské Stromovce Jitka Valentová. Její dcera Tereza v úterý nastoupí proti turnajové dvojce Rebece Šramkové.