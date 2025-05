Bylo to přísný, už jsem se viděla v letadle, říkala Valentová po úspěšné premiéře na Roland Garros

Na Roland Garros loni ovládla dívčí turnaj, teď si tenistka Tereza Valentová připsala v Paříži i první vítězství mezi dospělými v hlavní soutěži.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkala Tereza Valentová po postupu do druhého kola Roland Garros

Musela se přitom vyrovnat s nepříjemnou soupeřkou, zdravotním stavem, deštěm i publikem, které nebylo na její straně.

„Byla jsem trochu mimo, bylo mi špatně po zápase a celý zápas jsem cítila, že mě bolí břicho. Teď, když už jsem se uklidnila, tak je to dobré,“ prohlásila osmnáctiletá česká tenistka Valentová, která by si těžko mohla vybírat složitější okolnosti prvního zápasu na grandslamu.

„Bylo to peklo, bylo to přísný. Věděla jsem, že tam budou dělat bordel, tak jsem si říkala, že musím být v zóně a vůbec je nevnímat. Když pak teče do bot, tak trochu bubláte vevnitř, takže jsem se snažila být v klidu a neukazovat, že mi to vadí, protože kdybych to ukázala, tak by začali ještě víc,“ popisovala česká tenistka.

Valentová se ale se vším vyrovnala a nakonec slaví premiérový postup do druhého kola a

navíc předvedla skvělý obrat v rozhodujícím setu, kde prohrávala už 2:5.

„Už jsem se viděla v letadle. Strašně jsem nechtěla prohrát, chtěla jsem vyhrát a ukázat všem, že jsme schopná si s tím poradit,“ říká Tereza Valentová, do druhého kola Roland Garros postoupili také Jakub Menšík, Markéta Vondroušová a Marie Bouzková. Naopak končí Karolína Muchová.