Valentová na turnaji v Praze smetla Francouzku Ponchetovou, poprvé v kariéře si zahraje semifinále

Valentová, která před turnajem v Praze triumfovala na turnaji nižší kategorie v Portu, vyhrála osmý zápas v řadě. V areálu domácího klubu TK Sparta Praha navázala na středeční vítězství nad nasazenou dvojkou Slovenkou Rebeccou Šramkovou. Před domácími fanoušky zatím ztratila jen 15 gamů.

Dvojnásobná vítězka loňské juniorky na Roland Garros povolila 162. hráčce světa Ponchetové jen úvodní dvě hry. Poté šesti gamy v řadě vývoj prvního setu otočila a ve druhé sadě nadělila soupeřce „kanára“. Ve druhé sadě povolila přemožitelce Barbory Palicové z 2. kola jen devět fiftýnů.

Z českých tenistek ve čtvrtek vedle Bouzkové zabojuje o postup Sára Bejlek, která bude hrát s Číňankou Wang Sin-jü. Ještě předtím se střetnou v českém souboji Linda Nosková a Kateřina Siniaková.

Full speed ahead 💨



Tereza Valentova is into her first tour-level semifinal! #LivesportPragueOpen pic.twitter.com/uxg27c8gbz