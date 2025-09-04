Těším se na jedno volné odpoledne. Ve finále musíme být agresivnějším párem na kurtu, hlásí Siniaková

Tenistka Kateřina Siniaková si na US Open po třech letech zahraje znovu o titul. Společně s Američankou Taylor Townsendovou porazily v semifinále rusko-belgický pár Veronika Kuděrmětovová/ Elise Mertensová 2:0 na sety. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport česká reprezentantka přiznala, že si hodlá jeden volný den před finále užít.

Kateřina Siniaková si na US Open zahraje finále čtyřhry

Kateřina Siniaková si na US Open zahraje finále čtyřhry

Kateřino, gratuluji k postupu do finále. Slavíte po delší době postup do finále v New Yorku, jaké z toho máte pocity?
Mám velkou radost, že jsme hrály hezký tenis a že si v New Yorku zase zahraji finále.

Poslechněte si Kateřinu Siniakovou po postupu do finále čtyřhry na US Open

Všimla jste si během zápasu toho, že se mnohdy slavilo dřív než skončila výměna?
Ani ne. Spíš jsem se to snažila odbourat, protože vím, že se to na velkých kurtech stává. Mnohdy to dokáže rozhodit tak, že nevíte, zda výměna skončila nebo ne. Podpora určitě byla znát, takže je výhodou, že mám Američanku na své straně. 

Těšíte se po sérii zápasů na jeden volný den před finále?
Určitě se na to těším. Samozřejmě budu trénovat, ale skončím trochu dřív. Chci mít volné odpoledne.

První finále v New Yorku jste zažila už v roce 2017. Jaké změny na sobě po osmi letech pociťujete?
Za osm let se toho stalo hodně. Posunula jsem se a přidala i nějaké trofeje. Tehdy to pro mě bylo první velké grandslamové finále, kdy jsem byla hodně nervózní. Nyní už vím, co očekávat. Zlepšila jsem se i herně.

Ve finále vás čeká kanadsko-novozélandský pár Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová. Jak soupeřky znáte?
Známe je dobře. Očekávám těžký zápas a hodně náběhů na sítě. Holky skoro nechtějí hrát od základní čáry. Budeme se soustředit na sebe a snažit se být agresivnějším párem na kurtu. Těším se na skvělý zápas.

