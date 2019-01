‚Ze ztraceného setu bych neměl panikařit.‘ Berdycha nezastavil ani pomalejší start

Tenista Tomáš Berdych má za sebou další vyhraný zápas po půlroční zdravotní přestávce. Na Australian Open v Melbourne sice ztratil poprvé set, ale ty další tři v boji o postup do osmifinále grandsalmového turnaje nad Argentincem Schwartzmanem vyhrál. Melbourne 9:09 18. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spokojený Tomáš Berdych po postupu do osmifinále | Foto: Kim Kyung-Hoon | Zdroj: Reuters

„Byť ten první set nebyl podle mých představ, mohl jsem být agresivnější a nechat ho míň hrát, tak jsem si to dokázal uvědomit a změnit to. Od druhé sady bylo šancí víc, on byl pod tlakem a už to bylo o něčem úplně jiném,“ řekl po zápase třetího kola Radiožurnálu Tomáš Berdych.

Do osmifinále Australian Open prošel už pojedenácté, jak v rozhovoru na kurtu po utkání zaznělo, ale teď jde přece jen o zvláštní situaci a v Melbourne o novou zkušenost.

Na rozdíl od dvou předchozích zápasů český tenista tentokrát narazil na postavou výrazně menšího houževnatého soupeře Diega Schwartzmana v plné síle. Kvůli dešti hrál v halových podmínkách a také celkem dlouho, rovné tři hodiny.

„Je to další dobrý test a zápas z jiného soudku. Možná je dobře, že jsem set ztratil, je to součást zápasu, ze které by neměl panikařit,“ pochvaloval si.

Ztracený první set přičítal menší agresivitě a v žertu i brzkému vstávání. „Možná to trvalo, než jsem se do zápasu dostal.

Nadal, nebo De Minaur?

V osmifinále se utká buď s mnohonásobným grandslamovým šampionem Španělem Rafaelem Nadalem, nebo s nastupující domácí hvězdou Alexem De Minaurem. A kdyby si mohl vybrat?

„Nebudu zastírat, že bych radši hrál s tím Australanem, to je jasné. Budeme stát nohama na zemi a není potřeba si hrát, že je to jedno. Ale vybrat si to nemůžu,“ ví Berdych.

Talentovaného Australana dokázal právě v Melbourne loni porazit, Rafaela Nadala tady zdolal velmi hladce v roce 2015, ale také si pamatuje, jak to dopadlo ve většině dalších vzájemných zápasů.

„Ta horší čísla nebudeme vytahovat,“ naráží Tomáš Berdych na vzájemnou bilanci se čtyřmi výhrami, ale 19 porážkami.