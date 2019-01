Berdych si na prvním turnaji po návratu na kurty zahraje finále, jeho soupeřem bude Bautista-Agut

Tomáš Berdych si na svém prvním turnaji po zdravotní pauze zahraje finále. V semifinále si poradil s Italem Marcem Cecchinatem ve dvou setech 7:6 a 6:3. Jeho soupeřem v boji o turnajový trimuf bude Roberto Bautista-Agut ze Španělska. Dauhá / Katar 21:10 4. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Berdych na turnaji v katarském Dauhá | Foto: Ibraheem Al Omari | Zdroj: Reuters

Berdych nevstoupil do utkání s Cecchinatem dobře, když mu už v šesté hře vzal jeho protihráč podání. To si český tenista dokázal vzít zpět a první sada dospěla do zkrácené hry.

V té Berdych prohrával už 3:6 a Ital podával na zisk první sady. Bývalá světová čtyřka ale získala pět bodů v řadě a slavila vítězství v prvním setu.

Druhou sadu začal Berdych suverénně, když hned ve druhé hře dokázal svému soupeři vzít podání. Následně si po zbytek setu své vedení udržel a utkání ukončil při svém servisu.

Finálovým soupeřem Berdycha bude Španěl Roberto Bautista-Agut, který v semifinále vyřadil světovou jedničku Novaka Djokoviče po třísetové bitvě. Se Španělem se český tenista utkal za svou kariéru celkem šestkrát a ze čtyř zápasů odešel jako vítěz.

Berdych si zahrál finále na turnaji ATP naposledy květnu roku 2017, kdy podlehl v Lyonu domácímu Jo-Wilfried Tsongovi. Pokud Berdych v Dauhá vyhraje, bude to pro něj čtrnáctý turnajový titul v kariéře.