Berdych po londýnském ceremoniálu: Jednoho rána jsem se vzbudil a ten plamínek ve mně nebyl

Hlasatelka v londýnské hale oznámila divákům konec kariéry Tomáš Berdycha ještě dřív, než se nejlepší český tenista posledních let dostal ke slovu. „Ten pocit ve mně uzrál těsně po US Open. Uvědomil jsem si, že to nemá absolutně žádnou cenu lámat dál," řekl čtyřiatřicetiletý tenista v rozhovoru pro Radiožurnál. Londýn 19:30 16. listopadu 2019

Kdy jste se rozhodl, že to bude tady? Vaše kariéra i vyjádření z posledních měsíců už směřovaly k tomu, že konec se blíží.

Ten pocit ve mně uzrál těsně po US Open. Předcházely tomu určité okolnosti, podařilo se mi vrátit po půlroční pauze a vyzkoušel jsem si, jaké je to vrátit se po tak dlouhé době do rozjetého vlaku. Byl to úspěšný start, pak se ale zdravotní problémy začaly vracet a pak už to bylo jen o tom, že člověk tomu chtěl dát maximum, veškerou snahu.

Jenže to došlo do bodu, kdy jsem se jednoho rána vzbudil a ten plamínek ve mně nebyl. To byl moment, kdy jsem si uvědomil, že nemá absolutně žádnou cenu lámat to dál.

Radek Štěpánek měl v před rokem v Praze velkolepou rozlučku. Vy nejste mužem tak velkých gest, jak jste sám prohlásil, ale nepřemýšlel jste o něčem podobném?

V podobných věcech jsem byl vždycky dost spontánní, neměl jsem to nikdy tak nalajnované, naplánované, takže takovou rozlučku jsem nechtěl. Asi by to bylo hezčí na kurtu, kde bych mohl hrát, ale pokud by to nebylo při soutěžním turnaji, tak by to pro mě nemělo žádnou větší váhu.

Proč jste se rozhodl ukončit kariéru právě v Londýně?

Je to pro mě silnější, že jsem se mohl rozloučit právě tady. Už tím, že Turnaj mistrů je tak specifický a mně se povedlo tolikrát se na něj kvalifikovat.

Co považujete za největší moment své kariéry?

Tenis je v tomhle velmi komplexní, cílů je v našem sportu spoustu. Člověk může usilovat o co nejlepší pozici na žebříčku, může honit turnajová vítězství nebo dokazovat svou stabilitu v průběhu celé sezony právě účastí na Turnaji mistrů, protože sem se dostane jen osm nejlepších hráčů celého světa.

Na Turnaji mistrů jsem byl šestkrát. Pak samozřejmě finále Wimbledonu v roce 2010 proti Rafaelu Nadalovi, ale i na všech ostatních grandslamech jsem uhrál minimálně semifinále. Takže těch výsledků je hodně.

Navíc jste hrál v éře velké čtyřky Rogera Federera, Rafaela Nadala, Novaka Djokoviče a Andyho Murrayho.

To se samozřejmě často zmiňuje. Pohybovat se mezi Federerem, Nadalem, Djokovičem a Murraym je asi složitější, ale na druhou stranu být tohohle součástí a mít takhle úspěšnou kariéru, za to mohu být na sebe hrdý.

Jak si teď budete užívat volno, pokud ho vůbec plánujete?

Tenisová kariéra vyžaduje takové odříkání, že jakmile skončí, tak se to opravdu změní o sto osmdesát stupňů. Zatím je to jen krátce, ale užívám si každý den. Člověk měl život nalajnovaný na minuty a najednou to odpadá, končí. Jsem pánem svého času, můžu se věnovat rodině, blízkým. Pro nadcházející rok a půl nechci mít žádný plán. Pak se uvidí, co se objeví za možnosti.