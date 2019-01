Nemusím se jet léčit, těší Berdycha. Po porážce od Nadala litoval nevyužitých šancí

Tenista Tomáš Berdych má za sebou první grandslamový turnaj po zdravotní přestávce. Pobyt na Australian Open mu v osmifinále ukončil Španěl Rafael Nadal, který zvítězil 3:0 na sety. Přes hladkou porážku v posledním duelu, český hráč neodlétá z Melbourne se špatnou náladou. Melbourne 12:16 20. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Berdych v Melbourne nestačil na Rafaela Nadala | Foto: Adnan Abidi | Zdroj: Reuters

„Cíl byl vzít mu set a pak by se vidělo. Každá taková šance se hodí, on je obrovský bojovník, ale pokaždé, když hraje dýl, stojí ho to spoustu sil. Škoda, že jsem si tu šanci nevzal,“ řekl Berdych Radiožurnálu.

Jediný český zástupce v mužském osmifinále mohl být zklamaný z třísetové porážky i z toho, že ve třetí sadě nevyužil šance utkání prodloužit.

Ale důležitější než výsledek je, že po půlroční přestávce kvůli léčení bolavých zad odehrál 33letý český tenista bez zdravotních potíží devět soutěžních zápasů během tří týdnů - pět v Kataru a nyní čtyři v Austrálii.

„Jsem na tom dobře. Odjíždím s tím, že se nemusím jet někam léčit. Samozřejmě se těším, že si odpočinu, ale nejdůležitější je, že můžu hrát,“ je spokojený Tomáš Berdych.

Bezprostředně po vyřazení z Australian Open ještě přesně neví, jaké další turnaje v sezoně navštíví, plánuje jen ten nejbližší ve Francii. Stále má také nárok na využití tzv. chráněného žebříčku, protože chyběl ze zdravotních důvodů víc než půl roku, ale ten si zatím díky dobrým výsledkům z úvodu sezony může šetřit.

„Nestojí mi to za to, abych si ho bral na nějakou dvě stě padesátku,“ přiznává Berdych, že si kvůli malým turnajům nebude plýtvat chráněný žebříček, který si může schovat na případné „horší časy“, třeba kdyby vypadl z elitní stovky.

Takže pojede tam, kde mu dají volnou kartu nebo kam se normálně dostane. A chce hrát i velké turnaje na antuce, ze které měl respekt a původně ji chtěl hodně omezit.

„Musím říct, že na antuce by to mohlo být dobré. Díky změnám, které jsem udělal a povedly se, by to nemusela být taková dřina. Všechny ty turnaje mám rád a hraje se mi tam dobře. Uvidíme, kam se dostanu. Zatím nemám v plánu, že si po Miami dám volno až do Wimbledonu,“ říká Tomáš Berdych po první těžké zkoušce sezony.