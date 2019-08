Konec kariéry? Berdych po vypadnutí na US Open vidí jako hodně nereálné, že by hrál i v příští sezoně

Kvůli častým bolestem zad už dlouho tuší, že se jeho profesionální kariéra blíží ke konci a poslední výsledek na US Open v New Yorku mu zřejmě rozhodování v závěru sezony ulehčí. Třiatřicetiletý tenista Tomáš Berdych vypadl v úvodním kole s Američanem Brooksbym, tak jak o tom nedávno v žertu při úvahách o ideální rozlučce vyprávěl. New York 9:46 27. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenista Tomáš Berdych na US Open | Foto: Jerry Lai-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Abych letěl do New Yorku a tam jsem někde hrál u vlakového nádraží s nějakým osmnáctiletým klukem, kterého vystřílí z trenek,“ žertoval o své ideální rozlučce po vyřazení ve Wimbledonu Tomáš Berdych.

Tenista Tomáš Berdych dost možná odehrál poslední zápas na grandslamovém turnaji.

Zdá se ale, že to nechtěně přivolal. Sice nehrál u vlakového nádraží, ale osmnáctiletému tenistovi v New Yorku podlehl. A ve srovnání s Londýnem to bylo mnohem smutnější vyprávění.

Český tenista věřil, že by ho teď po další přestávce mohlo čekat lepší období, ale zdravotní potíže ho zase přepadly. „Bolí mě to, omezuje v pohybu,“ vyprávěl Radiožurnálu Tomáš Berdych, který měl na US Open solidní šanci vylepšit svůj žebříček tak, aby se i dál dostával na turnaje, které byl zvyklý hrávat.

Ale z aktuálního konce stovky mu teď do vysněné padesátky skoro pět set bodů chybí. „Ta hranice byla do padesátky. Cokoliv nad už člověk nemá jisté turnaje, neví, kam se dostane. A ve svém věku abych seděl doma a čekal do posledního dne, jestli se dostanu tam nebo tam a letěl na jeden kout světa nebo na druhý, už nemám zapotřebí,“ vysvětlil Tomáš Berdych, co mu zřejmě ulehčí rozhodování, jestli ještě pokračovat i v další sezoně v kariéře.

A protože ani po mnoha pokusech nepřišel na způsob, jak dát své tělo trvaleji do pořádku, nevidí reálnou šanci, že bude i v roce 2020 profesionálním tenistou. „Hodně, hodně nereálné,“ přiznal Tomáš Berdych, který také přemýšlí, proč už s kariérou neskončil, když se ho potíže stále drží.

„Ono je to opravdu jako droga, když člověk vleze na kurt a vyhraje zápas. V dnešní době si člověk může koupit úplně všechno, ale tohle je opravdu jedna z věcí, kterou nikdo nikdy si nedovede za žádné peníze koupit a mít,“ dodal Berdych.

Pokud své plány Tomáš Berdych nezmění, může se na podzim ještě představit na několika podnicích. Ideálně i na turnaji série Masters v hale v Paříži, kde v roce 2005 vybojoval svůj nejcennější individuální titul.