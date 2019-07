‚Unáhlená rozhodnutí nikdy nebyly moje parketa.‘ Berdych uvažuje, jestli po US Open neukončí kariéru

Tomáši Berdychovi návrat na grandslamové turnaje nevyšel. V úvodním kole Wimbledonu podlehl i kvůli předchozím zdravotním potížím a chybějící herní praxi Američanu Tayloru Fritzovi ve třech setech, a je také možné, že se už na trávě v All England Clubu jako tenista příště neobjeví. Vhodnou chvílí pro ukončení kariéry by mohl být letošní US Open. Od zpravodaje z místa Londýn 12:29 3. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Berdych na letošním Wimbledonu | Foto: Tony O'Brien | Zdroj: Reuters

„Tohle je docela vtipné sednout si tady zrovna s tím finálovým obrázkem.“

Tomáš Berdych v tom vidí i kus symboliky, v jedné z menších místností ukazuje reportérům na velkou fotografii na stěně, která zachycuje jeho nejslavnější zápas kariéry. Wimbledonské finále z roku 2010.

Zatímco po tehdejším utkání se španělským šampionem Rafaelem Nadalem hrával jako člen elitní světové desítky pravidelně spoustu let na těch největších kurtech, teď se musí smířit se skromnějšími podmínkami. A je otázkou, na jak dlouho ještě?

„Vždycky se v tom snažím hledat alespoň nějakou malou drobnost, která tam ještě je,“ řekl Radiožurnálu Tomáš Berdych, který ještě chce zkoušet hledat nějaký detail v přípravě, který by mu ještě zaručil stálejší zdraví, možnost kvalitní přípravy a dobrých zápasů, ale také ví, že už moc možností nemá.

Už mu totiž samotnému dochází, jak sám připustil. Berdych se celou kariéru snažil, aby nedělal unáhlená rozhodnutí.

'Nejlepší hráč bez grandslamu'

I proto byl spoustu let nepřetržitě ve světové desítce, a i proto o něm bývalí slavní tenisté Mats Wilander či Goran Ivanišević kdysi říkali, že je nejlepším hráčem bez grandslamového titulu. A ukvapený nechce být, ani pokud jde o úplný konec.

„Unáhlená rozhodnutí, myslím, nikdy nebyly moje parketa,“ říká Berdych. Žebříček mu klesá, ten chráněný je časově omezený, a tak to může mít stále těžší, aby se dostával na velké turnaje.

Minimálně s tím nejbližším grandslamovým v New Yorku ale počítá, ostatně byl i jeho prvním, a tak by se možnosti rozloučit se, ať už to bude kdykoli, právě tam, nebránil.

„Kdyby se to dalo naplánovat, že by člověk řekl, že bude hrát poslední US Open a oni ho dali na centr, tak by to bylo asi docela zajímavé. Abych ale letěl do New Yorku a tam hrál někde u vlakového nádraží s osmnáctiletým klukem, který mě vystřílí z trenek, také není úplně dvakrát… Ale je to tak, jak to je.“

Tomáš Berdych vnímá i méně atraktivní možnosti rozlučky s tenisovou kariérou, která ať už bude dlouhá jakkoli, bude velmi úspěšná.

Vždyť hráčů, kteří na grandslamových turnajích porazili všechny zástupce velké trojky či čtyřky Rogera Federera, Rafaela Nadala, Novaka Djokoviće i Andyho Murrayho, zase tolik není.