Tomáš Berdych zvládl postoupit v Indian Wells do třetího kola i přes nepřízeň počasí

Tenista Tomáš Berdych ve svém úvodním zápase na turnaji v Indian Wells na kurtech moc dlouho nepobyl, ale byl rád. Němce Marterera vyřídil po setech 6:1, 6:4 a věděl, že horší výsledek než loni tu neuhraje. Postup do třetího kola Berdychovi nezkomplikovalo ani poměrně netradiční počasí na Kalifornii. Indian Wells / USA 8:25 11. března 2018

Protože měl nejlepší český tenista v prvním kole prestižního podniku v Indian Wells, někdy označovaném jako pátý grandslam, volný los.

Mohl si v areálu uprostřed Mohavské pouště před svým vstupem do turnaje zatrénovat i se světovou jedničkou, legendárním Švýcarem Rogerem Federerem. Na souboj druhého kola s pro něj neznámým Němcem Maximilianem Martererem se připravil, zdá se, svědomitě.

„Je to kluk, se kterým jsem nikdy nehrál a viděl jsem ho vlastně jenom tady. On měl už tu výhodu, že hrál už nějaký ten zápas před tím, ale o to jsem radši, že se mi ten vstup do zápasu takhle povedl,“

První set získal dvanáctý nasazený český hráč v poměru 6:1 za 27 minut. Vstup do druhého ale úplně nezvládl, neudržel servis a následně prohrával už 0:3. Pak ale ztrátu dohnal a zápas dopodával, i když čelil brejkbolu.

„V druhém setu se trochu zlepšil, i tak jsem byl schopen to dorazit, takže celkově musím říct, že spokojenost s prvním zápasem,“ říkal po postupu za necelou hodinu a čtvrt v Indian Wells, malém kalifornském městečku nedaleko Palm Springs, dvaatřicetiletý Berdych.

V horkém, ale nikoli vlhkém údolí Coachella mají tenisté i tenistky k dispozici luxusní komplex s nejmodernějším vybavením. Návštěvnost tam šplhá v posledních letech k půl milionu, což je nejvíc po turnajích velké čtyřky.

Zásluhu na tom mají okolní scenérie a právě i tradičně dobré počasí. Jenže tentokrát takové při Berdychově duelu nebylo.

„Já si myslím, že je to hodně neobvyklé, kdy tady poprchává a je relativně chladno., takže balón tolik neskáče. Jakmile vyleze sluníčko a je trochu tepleji, podmínky se hodně mění, balóny látají, skáčou vysoko. Určitě to jsou podmínky, které nejsou jednoduché na tu hru se přizpůsobit,“

Na turnaji série Masters si Berdych před pěti lety zahrál v Kalifornii semifinále, teď tu z loňska už obhájil třetí kolo - takže propad v žebříčku se po vyřazení konat nebude. Ve třetím kole si patnáctý hráč světa zahraje proti Korejci Čong Hjonovi.

„S Čongem už jsem nějaký ten zápas odehrál. Hodně se zlepšil, je to mladý kluk. Myslím, že hraje výborný tenis a je to takový protyp moderního hráče, co dneska u těch kluků může vidět. Hraje výborně z obou dvou stran, skvěle se hýbe a hraje hodně agresivní tenis blízko u základní čáry. Pro mě je nejdůležitější můj tenis a držet se plánu, který si před zápasem stanovým a jít si za tím,“ přiznal Berdych.