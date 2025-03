Český tenis má zástupce v nejlepší dvacítce. Na Macháčův úspěch může navázat i Lehečka

Český tenis má poprvé od roku 2018 zástupce v nejlepší dvacítce singlistů. Na Tomáše Berdycha teď navazuje Tomáš Macháč. Po vítězství na turnaji v Mexiku je v novém vydání žebříčku dvacátý, navíc nedaleko za ním je v pořadí Jiří Lehečka. Oba věkově blízcí krajané se v posledních měsících několikrát vzájemně předbíhají, a tak se i celkově posouvají vzhůru. Acapulco 22:50 3. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Macháč je světovou dvacítkou | Zdroj: Profimedia

Ještě před pár lety to byl jen sen, ale teď je to realita. Čeští muži se posouvají stále blíž k těm nejlepším, a vidět to bylo opakovaně i na těch největší a nejdůležitějších akcích. Vždyť už podruhé za sebou se hned tři muži dostali do třetího kola singlu na grandslamovém turnaji. Na konci léta v New Yorku a na začátku aktuální sezony v Austrálii, kde se z toho těšil i někdejší úspěšný daviscupový reprezentant Jiří Novák, kdysi člen podobně silné generace.

„U žen jsme vždycky měly spoustu zástupkyň ve světové stovce. U kluků jsme museli počkat, až se obmění generace. A jsme rádi, že se to povedlo," řekl Radiožurnálu Novák.

Na generaci Jiřího Nováka pak navázali hlavně Tomáš Berdych a Radek Štěpánek, dvojnásobní vítězové Davisova poháru. Po jejich konci český tenis několik let držely svými úspěchy hlavně ženy. Ale i to se teď mění.

Jiří Lehečka už vyhrál dva turnaje kategorie ATP250, Tomáš Macháč k tomu nově v mexickém Acapulcu přidal titul z pětistovky, a úroveň tedy zase o kousek posunul. Mimochodem až do tohoto víkendu byl posledním českým vítězem podniku ATP500 už zmíněný Berdych, který v roce 2014 triumfoval v nizozemském Rotterdamu.

Právě aktuální triumf v Mexiku pomohl Macháčovi do nejlepší dvacítky a současně i k návratu na pozici české jedničky. Nyní může být mnohem složitější herní posun posledních let a měsíců potvrzovat. Čím víc se tenisté přibližují naprosté špičce, tím jsou obecně žebříčkové postupy těžší.

Ale jak Macháč, tak i Lehečka už dokázali porazit soupeře z elitní trojky. Navíc posledně jmenovaný Lehečka loni kvůli únavové zlomenině několik měsíců chyběl. A pokud bude zdravý, má hlavně na konci jara a v létě solidní šanci připisovat větší porci bodů.

Mimochodem i velmi úspěšný návrat Lehečky v minulém roce výrazně přispěl k tomu, že se teď fanoušci těší z lepších časů českých singlistů. Vždyť někteří tenisté se z podobného typu zranění v oblasti zad dostávali mnohem déle a jiní už se ani do špičky nevrátili.

Smolný los

„Udělali jsme maximum pro to, abych se mohl vrátit co nejdřív. Po zranění se vždycky chceme vrátit až v momentě, kdy víme, že na to máme. A v tomhle mám svědomí čisté," svěřil se Lehečka nedávno Radiožurnálu.

Teď se podobně jako další krajané představí na velkých turnajích na amerických betonech, v Indian Wells a v Miami. A tak právě tam může pokračovat další vzestup českých mužů.

Jen musí být los příznivější než nedávno v Mexiku, kde proti sobě postavil hned na úvod Jakuba Menšíka a pozdějšího vítěze turnaje Tomáše Macháče.

