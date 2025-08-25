Přijel jsem bez formy a vyhrál jsem ve třech setech, směje se po vítězném zápase na US Open Macháč
Čeští tenisté mají po úvodním dni na US Open stoprocentní bilanci. Tomáš Macháč od Wimbledonu nevyhrál žádný zápas, na poslední grandslam sezony ale tenista Tomáš Macháč naladil formu skvěle. V New Yorku povolil italskému soupeři Nardimu jen pět gemů.
Závěrečné dva sety se nesly skoro v exhibičním duchu. Loňský osmifinalista Tomáš Macháč na kurtu sázel jeden vítězný balon za druhým.
„Už mám nějaký věk, už mám nějaké zkušenosti. Myslím, že jsem to zvládl slušně. Nardi je nevyzpytatelný hráč, mladý Ital. Soustředil jsem se na sebe a povedlo se to,“ vyprávěl v New Yorku pro Radiožurnál Sport dobře naladěný Tomáš Macháč.
Dominantní vítězství přišlo v době, kdy to možná ani on sám nečekal. Český reprezentant totiž od porážky ve druhém kole Wimbledonu nevyhrál ani jeden zápas. A tak šel teď na kurt s trochu jiným mentálním nastavením.
„Nechtěl jsem řešit skóre a prostě jsem si jenom užíval údery, které mám rád a dělám je na tréninku. To jsem přenesl do zápasu. Ať už je to jakékoliv skóre, člověk musí zahrát, co ho baví a na co si věří. Byl to jeden z nejlepších zápasů v tomhle směru za posledního půl roku. Jsem opravdu spokojený,“ řekl Tomáš Macháč, který v na US Open loni prošel až do čtvrtého kola. Před startem letošního newyorského grandslamu to ale v hlavě neměl.
„Takhle jsem to nevnímal. V Cincinnati se mi hrálo špatně, nebylo to jednoduché. Přijel jsem sem bez formy. A nakonec jsem vyhrál 6:3, 6:1 a 6:1. Občas člověk nechápe, ale jsem za to rád,“ uzavřel spokojený český tenista.
Kromě Macháče prošli do druhého kola i Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Tereza Valentová a Markéta Vondroušová. Češi tak byli během úvodního dne stoprocentní.