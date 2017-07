Trenér Navrátil slaví 60. narozeniny. Kápo, to není možný, napsal tenista Štěpánek

Pro jeho téměř dvoumetrovou postavu Jaroslava Navrátila jen tak nepřehlédnete a výrazné jsou také úspěchy. Jako nehrající daviscupový kapitán se totiž zasloužil hned o dvě česká prvenství v nejprestižnější týmové tenisové soutěži. V pondělí slaví Navrátil 60. narozeniny. 12:17 24. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Navrátil, nehrající kapitán českého tenisového týmu | Foto: Pavel Lebeda - Česká sportovní

Jaroslav Navrátil se snažil prorazit jako tenista, když Ivan Lendl s Tomášem Šmídem vyhráli pro Čechy první daviscupovou mísu. V roce 2012 už přímo na kurtu z lavičky pro nehrajícího kapitána sledoval, jak podobnou radost odstartoval Radek Štěpánek. Domácí hráči oplatili v Praze Španělům tři roky starou finálovou prohru tím nejtěsnějším rozdílem - poměrem 3:2 na zápasy.

„Noc byla bouřlivá. Do dvou do rána jsme měli povinnosti, oficiální party v Obecním domě a pak jsme se přesunuli do baru, kde jsme byli do ranních hodin. Co nás ale potěšilo, že asi o půl páté přišli španělští hráči, takže jsme to slavili dohromady a byl to fantastický zážitek,“ lebedil si spokojený Jaroslav Navrátil po jubilejním stém daviscupovém finále při slavnostním focení s trofejí.

Další rok o podobně šťastné chvilky i přes úspěšnou českou obhajobu přišel. Bělehradský triumf nad Srby, které reprezentoval i Novak Djoković, prožíval Navrátil i kvůli plicní embolii v prostějovské nemocnici. Zastoupil ho tehdy Vladimír Šafařík.

„Musím skromně říct, že trofej určitě patří Jardovi Navrátilovi jako pravému kapitánovi. Já tady za něj jenom zaskakuji,“ řekl tehdy Radiožurnálu.

„Má výhodu, že nás dřív oba dva trénoval, takže nás zná od hlavy až k patě. Ví, jak hrajeme, jak to vypadá, když na nás přijde slabší chvilka. Je tam vždycky pro nás, drží s námi za jeden provaz,“ chválil dlouholetého daviscupového kapitána Radek Štěpánek, jeden ze dvou hlavních tahounů českého výběru.

Štěpánek dal v pondělí na sociální síť Facebook fotku, kde je s Navrátilem v objetí, a připsal gratulaci: „Kápo, to není možný, fakt máte dneska kulatý narozky. Tož, na zdraví!!!“

Další český tenista Tomáš Berdych se právě s Jaroslavem Navrátilem dostal poprvé do světové desítky. Sám Navrátil to na žebříčku dotáhl nejvýše jako deblista. V prosinci 1987 mu o jedno místo utekla nejlepší třicítka.