České tenisové derby na Floridě. Osmifinále turnaje v Miami nabídne souboj Macháče s Menšíkem

Čtyřiadvacetiletý Macháč, jenž v Miami obhajuje loňskou čtvrtfinálovou účast, potvrdil v duelu s 211 cm vysokým Opelkou roli favorita.

Úvodní set, v němž ani jeden z hráčů nedal soupeři při svém podání šanci na brejk, rozhodl ve zkrácené hře. Získal ji jednoznačně 7:1 a duel pak zlomil v šestém gamu druhé sady, v němž využil jediný brejkbol zápasu.

Druhé vzájemné utkání s Opelkou vyhrál Macháč za hodinu a čtvrt a navázal na lednový duel z Australian Open, který vybojoval až v pěti setech. Pomohl si osmi esy a zapsal jen pět nevynucených chyb. Američana nezachránilo ani 19 nechytatelných servisů.

Menšík, jenž na Floridě ve druhém kole získal skalp senzačního vítěze předchozího turnaje v Indian Wells Jacka Drapera, zvládl první vzájemný zápas se Safiullinem rovněž za necelou hodinu a čtvrt.

Ve vyrovnaném duelu si v každém setu vypracoval jedinou šanci na brejk, tu ale v obou případech využil. Sám soupeři možnost k prolomení podání nenabídl a k vítězství si pomohl i osmi esy.

Macháč s Menšíkem se na okruhu ATP utkají v krátké době podruhé. První vzájemné utkání na konci února v Acapulcu vyhrál Macháč ve třech setech a v Mexiku si pak dokráčel pro premiérový titul kariéry.

You deserve all the adulation, Jakub 👏🙌@mensik_jakub_ powers into the Round of 16 in Miami with a 6-4 6-4 victory over Safiullin.



