Turnaj mistryň bude hostit Šen-čen, porazil i Prahu. 'Je tam víc peněz,' rozumí rozhodnutí tenistky

„Na deset let? Ježkovy voči. Bůh ví, jestli se tam ještě dostanu, ale budu se snažit,“ reagovala na zvolení Šen-čenu jako pořadatel Turnaje mistryň Karolína Plíšková. Nic nemaskovala, jen protáhla oči nad délkou smlouvy. 10 let od roku 2019 může dost možná znamenat i to, že už si v jiném městě Turnaj mistryň nezahraje.

Ale volbě se nediví. „Myslím si, že jsme všechny čekaly, že to bude Čína, jsou tam peníze. Ale pro mě je Čína těžká, udělali hezký klub i kurt, ale nevím, jestli přijdou lidi, na turnaje moc nechodí. Ale mají peníze, tak jim nemůže nikdo konkurovat,“ říká 25letá Karolína Plíšková.

Překvapená z čínské volby není ani jedna z nejzkušenějších tenistek na okruhu Barbora Strýcová: „Je tam nejvíc peněz. Všechny na ty turnaje nadáváme, ale ty areály a hotely, kde bydlíme, jsou nádherné.“

Ale peníze nehrály úplně tu nejzásadnější roli, říká Lucie Šafářová, členka výboru tenistek, který dával vedení WTA doporučení.

„Nevolily jsme jako první peníze, ale i to, jak se může tenis marketingově rozrůstat. Nebylo to jednoduché rozhodnutí, kandidovala i Praha, což mě u srdce mrzí, ale nabídka Číny byla lepší, co se týče financí i stadionu s vlastním jménem. Bude to obrovská akce. Čína vždycky chtěla mít grandslam, takže Masters je rozumný krok,“ vysvětluje Šafářová.

Asi žádné překvápko https://t.co/RvzFsAVmz1 — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) 18 January 2018

Grandslamy jsou pevně rozděleny, mají svou tradici, kterou by i čínské peníze a podmínky těžko zásadním způsobem změnily. Ale dlouhodobé pořadatelství WTA Finals - největšího turnaje hned po Australian Open, Roland Garros, Wimbledonu a US Open, může být pro východ Asie také zajímavý.

Tento rok se ještě osm nejlepších singlistek a deblových párů představí v Singapuru, následujících deset let v čínském Šen-čenu, Turnaj mistryň tam bude mít na začátku rekordní dotací 14 milionů dolarů, dvojnásobnou než teď, tenistky budou hrát v areálu pro 12 tisíc fanoušků.