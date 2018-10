Postoupit mohou obě, ale ne spolu. Plíšková má k semifinále blíž, ale Kvitovou porazila jen v Česku

Karolíně Plíškové „stačí“ vyhrát zápas a pak už se o nic dalšího nemusí starat. Jenže porazit Petru Kvitovou dokázala jen loni v zimě při domácí extralize. Na turnajích okruhu WTA ani jednou ze tří pokusů neuspěla.

„Všechny zápasy, co jsme hrály, hrála super a získala titul. Zrovna jsem ji potkala na turnajích, kde byla v super formě,“ připomíná Plíšková těsné porážky z čínského Wu-chanu, australského Sydney i španělského Madridu.

I teď se může stát Petra Kvitová vítězkou turnaje, pokud Karolínu Plíškovou porazí 2:0 na sety a ještě se dočká výhry Svitolinové z Ukrajiny v závěrečném utkání s Dánkou Wozniackou.

Ale jestli je teď ve velké formě, je otázkou. Do Singapuru cestovala v dobrém fyzickém i psychickém rozpoložení, ale po dvou porážkách přiznala, že je trochu rozladěná z vývoje ve skupině. Cítila, že na své soupeřky herně má, ale tak moc chtěla uspět, až ji to na kurtu ubližovalo.

„Je to tak. Cítila jsem, že jsem to nezlomila, to mě asi trošku dostalo,“ prohlásila Petra Kvitová.

Kvitová teď ve volném dni mezi zápasy netrénovala, sbírá síly na duel s tenistkou, se kterou se už brzy potká v jednom týmu při finále Fed Cupu. Obě se navzájem respektují, ale také si stále konkurují. Už několikrát se vystřídaly na pozici české jedničky, fanoušci je často porovnávají.

„Nemyslím si, že to bolí víc, bolí mě každá porážka. V žebříčku přede mnou byla i předtím, a obě jsme toho uhrály tolik… Nechci řešit, jestli zrovna s ní nechci prohrát. Ale nikdo nechce prohrát s Češkou, protože Češi to řeší, to je pro ně svátek,“ nemyslí si Karolína Plíšková, že by brala porážky od Petry Kvitové bolestněji.

Ve čtvrtek dopoledne se Karolína Plíšková pokusí navázat na loňské vítězství v extralize. „Někdo to tak nebere, ale byl to zápas s rozhodčími. Nemám v hlavě, že bych ji nemohla porazit, všechny zápasy byly těsné, takže šanci cítím,“ prohlásila tenistka z Loun.

Utkání Karolíny Plíškové a Petry Kvitové začne po desáté dopoledne, server iROZHLAS.cz ho nabídne v online přenosu, Radiožurnál nabídne živé vstupy.