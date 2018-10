Plíšková po postupu do semifinále: Ne vždycky je dobré být doma, zápasy jsou víc

Dlouho nebylo jisté, jestli se do Singapuru kvalifikuje, ale teď si jako první zajistila účast v semifinále Turnaje mistryň. Karolína Plíšková je tam díky výhře nad Petrou Kvitovou, oproti které zvolila úplně jinou přípravu, jak řekla v rozhovoru pro Radiožurnál. Singapur 14:26 25. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková je první semifinalistkou Turnaje mistryň | Foto: Edgar Su | Zdroj: Reuters

Dlouho jste bojovala o to, abyste v Singapuru mohla být. Teď jste jako první v semifinále. Co se vám teď honí hlavou?

První je pocit štěstí, že jsem se dostala do semifinále, stejně jako vloni. Vloni to bylo jiné, nemusela jsem honit body, ale jak se ukázalo, tak se to vyplatilo.

Karolína Plíšková je v semifinále Turnaje mistryň, Petru Kvitovou porazila ve dvou setech Číst článek

Ne vždycky je dobré být doma a odpočívat nebo trénovat. Zápasy jsou někdy víc, pomohlo mi, že jsem je hrála. Cítím se líp a možná i díky tomu jsem se dostala do semifinále.

Zdolala jste Petru Kvitovou, kterou jste na okruhu WTA ještě neporazila. Co dnes bylo nejdůležitější?

Věřit, že ji porazit můžu, to jsem věřila vždycky. Dřív se to nesešlo, porazila jsem ji jen na extralize, což mi dalo víru a naději. Vzala jsem to jako normální zápas, ne jako drama, že hrají dvě Češky proti sobě.

Snažila jsem se to brát jako normální zápas – když vyhraju, postupuju. Je to normální scénář, který máme v průběhu roku. Pro mě byl cíl vyhrát a udělala bych pro to cokoli.

Jste první semifinalistka a ještě nevíte, proti komu budete hrát. Ale zřejmě to bude obranářka. Jak to jde dohromady s povrchem?

Myslím, že to je trošku těžší, povrch je přece jen pomalejší. Pro nás, které hrajeme agresivněji, je to těžší pozabíjet. Ale myslím, že na to hru mám. Údery, kterými můžu vyhrát, i servis. Z té druhé skupiny můžu porazit kohokoli.