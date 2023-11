Navrátilová z Turnaje mistryň: Je tu dusno, fouká a prší. Ale je to stejné pro všechny, musí se přizpůsobit

Turnaj mistryň býval pro Martinu Navrátilovou jedním z nejdůležitějších podniků v roce. Legendární tenistka je na současném ročníku jako ambasadorka a komentátorka. Turnaj v přímořském Cancúnu ale budí spíš rozpaky. Tenistky trápí velmi nevlídné počasí a malý zájem fanoušků. Zápasy přerušuje déšť a ovlivňuje je i silný vítr, který překáží kvalitním sportovním výkonům nejvíc, říká slavná česká rodačka v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Exkluzivní rozhovor Cancún 12:15 3. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Navrátilová | Foto: USA TODAY Network | Zdroj: Profimedia

Jak se vám líbí v Mexiku, podruhé po Guadalajaře tady v Cancúnu?

Je to tady trochu jiné. Moře je krásné, ale je to těžké pro kondici hráček. Je tu hodně dusno, fouká vítr a ještě prší. Podmínky nejsou nejlepší pro dobrý tenis ani pro tenistky. Ale je to stejné pro všechny, musí se přizpůsobit. Doufám, že přestane foukat vítr.

Jak se vám zatím v těchto podmínkách zamlouvá tenis?

Byly tu hodně zvláštní výsledky, 6:0, 6:1. To se stalo asi třikrát. Myslím ale, že hráčky už si teď po dvou zápasech na podmínky zvykly. A teď soutěží. Myslím, že se tenis bude zlepšovat. A snad tady bude více diváků.

Je to velký rozdíl oproti Guadalajaře, kde bylo vidět nadšení?

Ano, chybí. Člověk si to uvědomil během covidu, když nebyli diváci. Hráči vždycky měli energii, kterou dostanou od lidí. Najednou to neexistovalo. A člověk si uvědomil, jak je potřeba výměna té energie. Ta nebyla. Museli si na kurt přinést svoji energii.

V Guadalajaře, i když to nebylo velké, bylo tam možná 4000 lidí, ale byli tak nadšení, že to znělo jako 20 tisíc lidí. Hráčky si toho vážily a myslím, že díky tomu hrály lepší tenis. Tady to zatím chybí. Doufám, že bude trochu lepší.

Hráčky říkají, že ten nejlepší tenis nemůžou v těchto podmínkách hrát. Máte pro ně pochopení, že ten kurt není úplně ideální?

Kurt je OK, povrch je OK. Nejhorší je podle mě ten vítr a to, že tam není hodně lidí. Je těžké být nadšený, když je to poloprázdné. Slabá energie.

Sledovala jste české holky, Markétu Vondroušovou, jak v těch podmínkách bojovala? Ta to zrovna nenesla úplně dobře.

Je tady nejlepších osm hráček. Je fantastický výsledek, že se sem dostala. Vynikající výkon. Kdybych byla v jejích teniskách, což nejsem, tak bych se snažila vyhrát. Vím, že se snažila, ale nevypadala, že tomu dala sto procent. Nevím, nechci ji takhle kritizovat. V tom větru se těžko hraje. Těžko můžete vědět, jestli je to opravdu těmi podmínkami, nebo by radši byla někde jinde. Ale spíš myslím, že byl takový vítr.

Tento turnaj by měl být vevnitř, má to být v hale. Zaprvé nikdy se nemůžete spolehnout, že nebude pršet. A zadruhé vítr vždycky sníží kvalitu tenisu. Když máte osm nejlepších hráček na světě, tak kdyby byly podmínky ideální, tak můžete mít lepší tenis. A ta, která hraje nejlépe, vyhraje.

Proč myslíte, že to není v hale?

Tady v Cancúnu asi není hala. Byla situace, že do poslední chvíle čekali, až se rozhodne, kde ten turnaj bude, jestli v Číně, také Česko mělo zájem. Poprvé jsem slyšela, že pojedu do Saúdské Arábie. To jsem si říkala, že to snad není pravda. Bylo opravdu katastrofální, že to rozhodnutí padlo tak pozdě. A když jste v koutě, tak jsou možnosti minimální.

Pak to ovlivní třeba komunikaci s hráčkami.

Ta se musí opravdu vylepšit. Protože hráčky věci nevědí. Nevím, jestli je to chyba WTA nebo jejich agentů. Když byla Chris (Evertová) prezidentkou WTA, tak bylo čtrnáct nebo patnáct hráček. A věděly jsme všechno, co se děje. Jaký bude kalendář, kolik tam bude hráček, jaký bude systém. A ony to teď vůbec nevědí. Ale nevím, jestli je to chyba těch hráček, anebo vedení WTA, že s nimi nekomunikují. Nevím.

Neměly jste to asi tak, že byste po Turnaji mistryň měly hned přelet na finále Billie Jean King Cupu?

Fed Cup byl jeden týden v létě po Wimbledonu. A byl to, myslím, dobrý formát. Pořád to mění. Letět zpět do Evropy, to bych se na to vykašlala. Určitě bych nejela. Je to pro hráčky těžké cestovat všude možně. Místo toho, aby byl kalendář kratší, tak ho prodlužují. To by se člověk zbláznil. Nechápu to.

Chtějí vydělávat víc peněz. A hráčky o tom neví, nebo nechtějí vědět. Nemají žádnou off season. Některé končí až kolem 10. nebo 12. listopadu. A za měsíc se jede do Austrálie. Žádný jiný takový sport neexistuje. Tohle není zrovna nejlepší situace, něco se musí změnit. Zkrátit kalendář.