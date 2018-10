Se spánkem to není nic moc, říká Kvitová před Masters. Na úvod turnaje narazí na kolegyni z tréninku

Nejlepší tenistky sezóny jsou teď v Singapuru a už zítra některé z nich zasáhnou do Masters. Jako první na kurt nastoupí Petra Kvitová, která ale před vstupem do turnaje špatně spí, jak prozradila v rozhovoru pro Radiožurnál a iDnes.cz Rozhovor Singapur 10:21 20. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitové, na losovacím galavečeru v Singapuru | Foto: Edgar Su | Zdroj: Reuters

Jak se cítíte den před turnajem?

Pořád se vypořádávám s časovým posunem. Přiletěli jsme ve středu odpoledne a hned jsme šli hrát. Včera jsme taky hráli a pak jsme měli nějaké povinnosti. Přes den není čas moc odpočívat, ale v noci je to trošku těžší. Zatím to se spánkem není nic moc, takže se máte na co těšit.

Navalili toho na vás pořadatelé hodně?

Nemyslím si, měli jsme povinnosti, které byly každý rok, co si pamatuju. Dneska je mediální den, což je delší než na normálních turnajích, ale to k tomu patří. Spíš jsem hrála, než že bych dělala hodně povinností.

Jak se jeví kurt? Je hodně pomalý?

Není tak pomalý, záleží na tom, jaký úder od soupeřky přijde. Když přijde s liftem, odskočí to víc. Když ne, tak je to rychlejší, ale vůbec nejsem proti.

Máte nějakou fintu na jet leg do Asie?

Posun z Evropy do Asie je pro mě asi nejhorší. Nemůžete usnout a ráno byste spal pořád. Nejlepší je asi dát si ráno budík, aby se to co nejdřív přehodilo.

Na kurt půjdete jako první, je to pro vás lepší?

Neřeším to. Říkala jsem si, že když moc nespím, bylo by lepší hrát v pondělí, ale na druhou stranu nemám ráda dny před turnajem, kdy se jen připravuju a jen se čeká. Jsem ráda, že si zahraju hned a budu to mít za sebou. Těším se a jsem ráda, že už je to tady.

Na úvod budete hrát s Elinou Svitolinovou, jaká je to soupeřka?

Hodně toho doběhne a nehraje extra lifty. Včera jsme spolu trénovaly, je to jediná hráčka, se kterou jsem tu hrála. Říkala jsem si, že ji určitě dostanu, takže překvapení to není. Hrály jsme spolu už několikrát naposledy v Dauhá. Je to jiné hrát venku a uvnitř, ale je to konzistentní hráčka, která nic moc nezkazí. Povrch jí neublíží, možná jí spíš vyhovuje. Ale je nějak jedno, kdo s kým se tu potká.

I s Karolínou Plíškovou je to jedno, že se potkáte ve skupině?

Samozřejmě by bylo lepší, kdybychom se potkaly dál, třeba v semifinále nebo ve finále, ale to pořád ještě můžeme. Los je vždycky 50:50 a říkala jsem si, že ve skupině spolu budeme, byla jsem už s Luckou Šafářovou. Ale ve finále je to vlastně jedno, kdo s kým bude.

Jak se vám líbil galavečer, bavil vás?

Hodně. Zažila jsem losy i v předchozích letech v Istanbulu i tady a tohle se mi líbilo nejvíc. Byla i večeře, víc jsme si to užili s týmem. Tohle je jedna z těch nejpříjemnějších věcí, kdy hráčky víc poznáte, když se spolu na turnajích tolik nebavíte.

Chcete si to víc užít, když je Masters v Singapuru naposledy?

Za sebe to tak cítím a je mi to trošku líto. Singapur k tomu patří, když slyším to slovo, vynoří se mi něco speciálního. Je škoda, že už tu Turnaj mistryň nebude, ale jsem ráda, že jsem to tu mohla zažít.

Petra Kvitová nastoupí proti Elině Svitolinové v neděli v 11 hodin českého času, po ní má zápas proti Caroline Wozniacké v plánu Karolína Plíšková.