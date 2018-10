Český den v Singapuru. Na Turnaji mistryň se představí hned sedm tenistek

Petra Kvitová, Karolína Plíšková, Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková, Andrea Hlaváčková, Barbora Strýcová a Květa Peschkeová.

Američanka Nicole Melicharová číslo 7 ještě zvyšuje. Deblová spoluhráčka Květy Peschkeová je brněnskou rodačkou, matka, otec či babička, které v Singapuru má, pocházejí z Československa.

„Jsou tu rodiče, babička a bratranec. Celá rodina Melicharů tu je,“ říká Radiožurnálu americká reprezentantka.

I bez ní jde ale o rekordní účast, která se už nikdy nemusí opakovat. Minimálně tady v Singapuru, protože se některé Češky v dnešních bitvách vzájemně vyřadí a jejich počet na Turnaji mistryň se tak výrazně sníží.

„Nechci si dělat žádné nervy vůči Čechům, budu se to snažit brát jako normální zápas. Ona (Petra Kvitová, pozn. red.) je přede mnou, takže papírově by měla vyhrát. Naše zápasy byly těsné, takže šanci určitě cítím,“ věří Karolína Plíšková.

Tenistka z Loun se v očekávaném souboji utká s krajankou Petrou Kvitovou. A pokud prohraje, může se stát, že do semifinále nepostoupí ani jedna česká singlistka. Server iROZHLAS.cz ze zápasu nabídne online přenos.

Program začnou Angry Birds

Květa Peschkeová a Nicole Melicharová zase narazí na nové světové jedničky Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou. A v soutěži deblistek poražené končí okamžitě.

„Člověk musí být připravený od první minuty a snažit se co nejlíp to půjde, to je jasné,“ připomíná Květa Peschkeová, s osmou účastí česká rekordmanka Turnaje mistryň.

Jako první do něj zasáhnou v ženské čtyřhře Andrea Sestini-Hlaváčková s Barborou Strýcovou. Ty jako jediné neuvidí za sítí některou z krajanek. O postup do semifinále se utkají se slovinsko-španělskou dvojicí Klepačová, Martínezová.