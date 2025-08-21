Nosková si v Monterrey zahraje ve čtvrtfinále a živí naději na obhajobu titulu. Postoupila i Bouzková

Tenistka Linda Nosková porazila ve druhém kole turnaje v Monterrey Němku Tatjanu Mariaovou a dál míří za obhajobou titulu. Šestá nasazená Češka zvítězila 6:3, 6:2. Do čtvrtfinále v Mexiku postoupila i Marie Bouzková, která zdolala čtvrtou nasazenou Beatriz Haddadovou Maiaovou z Brazílie 6:3, 6:4.

Linda Nosková

Linda Nosková | Zdroj: Profimedia

Dvacetiletá Nosková přehrála o osmnáct let starší Mariaovou za 68 minut. Soupeřce nabídla v zápase jediný brejkbol v úvodu druhého setu a pustila ji jedinkrát do vedení, okamžitě ale ztrátu podání odčinila úspěšným brejkem a další zaváhání nedopustila.

Na turnaji zatím stejně jako při své loňské jízdě za premiérovým titulem neztratila ani set.

Bouzková vyzrála na Haddadovou Maiaovou letos už podruhé a v šestém vzájemném zápase snížila bilanci na 2:4. S neoblíbenou soupeřkou ale na kurtu bojovala takřka dvě hodiny, než proměnila druhý mečbol.

Další soupeřkou Noskové bude druhá nasazená Ruska Jekatěrina Alexandrovová. Bouzkovou čeká Antonia Ružičová z Chorvatska. V semifinále by se české hráčky mohly utkat spolu.

