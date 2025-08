Muchová otočila v Montrealu duel s Bencicovou, v osmifinále narazí na Američanku Keysovou

Jedenáctá nasazená Muchová v zápase se šampionkou turnaje z roku 2015 ztratila hned v prvním gamu podání, ve zbytku zápasu už ale byla na servisu stoprocentní.

Úvodní zaváhání hned napravila ziskem brejku, ale set dospěl až do zkrácené hry, ve kterém světová dvacítka a olympijská šampionka z Tokia 2021 dovolila uhrát české hráčce jen dva míčky.

MUCHOVA POWERS ON 💪@karomuchova7 raises her level to take out Bencic in a thriller, 6-7(7), 6-2, 6-3!#OBN25 pic.twitter.com/wiHFMdDuTQ