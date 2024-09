Muchová se na turnaji v Pekingu probojovala do osmifinále, v něm vyzve Španělku Buscaovou

Ve čtyřhře neuspěly Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová. Česko-americká dvojice, která plnila v Číně roli nasazených dvojek, nevyužila v 1. kole proti ukrajinskému páru Marta Kosťuková, Ljudmila Kičenoková tři mečboly a podlehla 6:2, 6:7, 9:11.

Keeps on building 🧱



A 6-1, 6-3 win for @karomuchova7 sends her into the Beijing last 16!#ChinaOpen pic.twitter.com/BTPRqiEX5O