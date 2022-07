Bouzková zvládla první kolo na Prague Open. ‚Zápas byl hlavně o adaptaci na povrch,‘ říká tenistka

Čtyřiadvacetiletá Bouzková na tvrdých kurtech v pražské Stromovce dopadla lépe než loni, kdy v prvním kole nečekaně prohrála. Dvacetiletá Krausová, jež se dostala do hlavní soutěže turnaje WTA Tour poprvé v kariéře jako lucky loser z kvalifikace, české favoritce vzdorovala především v druhém setu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s tenistkou Marií Bouzkovou po prvním kole Prague Open

Bouzková si v něm za stavu 4:2 vyžádala oddechový čas na ošetření a po pauze náskok ztratila. Sada dospěla do tie-breaku, který 66. hráčka světa Bouzková ovládla hladce 7:2.

Její další soupeřkou bude vítězka duelu mezi Švýcarkou Ylenou In-Albonovou a českou kvalifikantkou Dominikou Šalkovou. Po zápase Bouzková poskytla rozhovor Radiožurnálu.

Porazila jste soupeřku ze třetí stovky žebříku, která se do hlavní soutěže dostala jako lucky loser, tedy na poslední chvíli. Nikdy jste s ní nehrála, jak těžké je hrát s takovou soupeřkou poté, co jste měla měsíční pauzu?

Soupeřku jsem vůbec neznala, takže to byl pro mě zvláštní zápas, vůbec jsem nevěděla jsem, co mě čeká. Snažila jsem se v zápase zjistit, jak hraje, ale zároveň jsem se snažila hlavně soustředit na sebe. Po pauze je vždycky těžké dostat se do zápasového rytmu, navíc šlo o změnu povrchu. Jsem moc ráda, že jsem to vybojovala.

Tenisové Prague Open přišlo o jednu z hvězd, kvůli zranění se z turnaje odhlásila Kvitová Číst článek

Trochu jste bojovala s prvním servisem, který procentuálně nebyl moc dobrý. Ze soupeřky se navíc vyklubala ranařka, která ale zároveň třetí, čtvrtý úder poměrně často zkazí, čímž vám v prvním setu hodně pomohla. Přizpůsobila jste tomu taktiku?

Taktika opravdu byla spíš soustředit se na sebe, protože jsem netušila, co bude hrát. Servis dneska nebyl úplně ono, pak mě hodně tlačila.

První set jste vyhrála 6:2, druhý jste vedla 3:0 a zdálo se, že směřujete relativně k hladkému setu. Čím to, že soupeřka dotáhla?

Myslím, že to bylo spíš mnou. Někdy tam byly lehké výpadky koncentrace. Dnešní zápas byl hlavně o úplně adaptaci na beton a příště už to bude lepší.

Na betonu, v poledne a při jasném počasí muselo být vedro, že?

Bylo vedro, ale odpoledne ještě určitě bude větší, takže jsem moc ráda, že jsem hrála jako první v 11 hodin. Ale takové teplo už bylo minulý týden, takže jsem si na to zvykla a nevadilo mi to.

Ve druhém setu jste se nechávala ošetřit. Proč to tak bylo? Může to mít následky do dalšího průběhu turnaje?

Udělal se mi jen puchýř, nic vážného. Potřebovala jsem ho jen zalepit a pak už jsem o něm ani nevěděla. Do dalšího zápasu to bude v pohodě a nijak mě to neovlivní.

Marie Bouzková zakončila zápas esem

Back in her home town



No.8 seed @MarieBouzkova defeats Kraus to reach the last 16 in Prague.#PragueOpen pic.twitter.com/QIDeCHt0Iz — wta (@WTA) July 25, 2022

Tenisový turnaj žen Livesport Prague Open (tvrdý povrch, dotace 251.750 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Bouzková (8-ČR) - Krausová (Rak.) 6:2, 7:6 (7:2), Hibinová (Jap.) - Buzarnescuová (Rum.) 6:2, 6:2.