Ukázaly jsme, jak můžeme být dohromady silné, říkají po výhře na Roland Garros Krejčíková se Siniakovou

Třikrát spolu vyhrály grandslamový titul v juniorské kategorii a teď se dočkaly prvního i mezi dospělými tenistkami. Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková ovládly antukové Roland Garros a na štítku pod pohárem brzy najdou i svá jména. Paříž 18:46 10. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková s trofejí pro vítězky čtyřhry | Foto: Alessandra Tarantino | Zdroj: AP/ČTK

„Věřím, že se obě těšíme, že tam budeme zapsané a že budeme v historii Roland Garros. Pro nás pro obě je to obrovský úspěch,“ říká k triumfu v deblu Barbora Krejčíková, když si prohlíží se svou spoluhráčkou Kateřinou Siniakovou seznam, na kterém také budou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková spolu vyhrály první grandslam, ale své jméno by na poháru pro vítězky chtěly vidět i v budoucnu

„Doufejme, že tam budeme víckrát než jenom jednou. Jak se tady na to koukám, tak se ty jména i opakují, třeba i čtyři roky po sobě,“ doufá Krejíčková.

Mezi tenistkami, kterým se povedlo ženskou čtyřhru na Roland Garros vyhrát víckrát, jsou i některé české reprezentantky. Třikrát v Paříži triumfovala loni zesnulá Jana Novotná a právě jí Barbora Krejčíková titul veřejně na slavnostním ceremoniálu věnovala.

„Také bych chtěla věnovat toto vítězství Janě Novotné,“ prohlásila Krejčíková na ceremoniálu.

Český triumf na Roland Garros. Siniaková s Krejčíkovou dominovaly ve čtyřhře Číst článek

„Ona si vždycky přála, aby se mi tohle podařilo. Vždycky mi strašně fandila a myslím si, že by na mě byla pyšná. Povedly se nám tady věci, o kterých plno holek jenom sní a třeba se jim to nikdy nepodaří a my jsme ve 22 letech vyhrály grandslam. Neskutečný pocit,“ prozradila Krejčíková.

S Kateřinou Siniakovou nehrají i kvůli různému singlovému kalendáři pravidelně, ale když spolu nastoupí, daří se jim, jako teď v Paříži, kde ve třech závěrečných zápasech neztratily set.

„Víme, co od sebe můžeme čekat, a bylo super, že jsme prošly ty dvě kola, nebo spíš se jimi protrápily a tím jsme dostaly víc sebevědomí a víry v sebe, takže pak jsme nakonec ukázaly, jak můžeme být silné dohromady,“ vysvětlila Siniaková, proč také vyšel ideální scénář Barbory Krejčíkové pro finálový den.

‚Je to otevřené pro hodně týmů.‘ Po polovině sezony mají blízko k Turnaji mistryň dva české deblové páry Číst článek

Krejčíková dopředu naplánovala příjemných 23 stupňů, sluníčko a šťastnou cestu domů s pohárem za vítězství, a teď na to vzpomíná.

„Tak jsem si to přála, nefoukalo, nádherný kurt a ještě to dobře dopadlo. Na finále mého první grandslamu je to super,“ je ráda Krejčíková.

Ale pokud jde o dlouhodobější plánování, do toho se zatím české tenistky nepouštějí, i když přiznávají, že by je některé mety lákaly. Třeba zahrát si za dva roky na olympijských hrách v Tokiu.

„Bylo by to nádherný se zúčastnit olympiády. Je to ale daleko a v Česku je plno dobrých týmů a dobrých hráček,“ připomínají Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková a poznat to je i podle jmen na štítku poháru, který právě české tenistky na Roland Garros vybojovaly.