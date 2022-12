Bude to super a ještě hrajeme v Sydney, těší se Kvitová na nový turnaj týmů United Cup v Austrálii

„Pro mě je všechno, co je nové, dobré. Zažila jsem toho už spoustu a už je to taková rutina. Chtěla jsem tuhle novou týmovou soutěž zkusit,“ říkala Petra Kvitová ještě před cestou do Austrálie, kde obvykle zahajuje sezonu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se na novou týmovou soutěž těší tenisté Petra Kvitová a Jiří Lehečka

A například ze Sydney, kde teď český tým bude hrát nový United Cup ve skupině se Spojenými státy a Německem, má i dvě individuální turnajové trofeje. Z let 2015 a 2019.

„Bude to super a ještě hrajeme v Sydney, to je taky krásné město, tak to bude fajn. Taková prodloužená příprava bych to nazvala.“

Petře Kvitové se v minulosti dařilo i na jiných australských místech, v Hobartu a v Brisbane vybojovala své první tituly na ženském profesionálním okruhu WTA, v Melbourne byla ve finále Australian Open.

Podobná soutěž

V Perthu, na západě země, ovládla v roce 2012 společně s Tomášem Berdychem Hopman Cup, neoficiální mistrovství světa smíšených týmů. Právě Hopman Cup má zřejmě nejblíž k současnému United Cupu, ale zásadní rozdíl je v počtu tenistů v týmu a v zápasech, které jsou rozloženy do dvou dní.

„Co jsem slyšel, tak by to mělo být něco podobného jako Hopman Cup, akorát že se hraje o jednoho kluka a holku víc. Skupinu máme hodně těžkou, máme Spojené státy americké a Německo. Nic ale není nemožné, jsou to první ostré zápasy nové sezony,“ naráží nejlepší český singlista mezi muži Jiří Lehečka na složení skupiny, ve které jsou ještě Američané, nejbližší soupeři a Němci.

„Když všichni předvedeme velice dobré výkony, tak je šance, aby se nám nějaká výhra podařila.“ Dodává odhodlaně Lehečka.

Kromě Kvitové a Lehečky jsou ještě v českém týmu Marie Bouzková, Jesika Malečková, Tomáš Macháč a Dalibor Svrčina. Nehrajícím kapitánem je dlouholetý trenér Petry Kvitové Jiří Vaněk.

„Bylo to o tom, že kdybych nehrála, tak se Česko nedostane. Tím, že jsem uvažovala, tak to Jirka dal do kupy. Bude to fajn, hrozně se těším, jsou k tomu body, tak si myslím, že to bude fajn i co se týče tréninku,“ těší se na nový turnaj česká tenistka.

Třeba zmínění Američané mají v sestavě hvězdné singlisty, takže si Marie Bouzková v noci zahraje s Alison Keysovou a Lehečka s Taylorem Fritzem, druhý den pak Kvitová s Jessicou Pegulovou, Tomáš Macháč s Francesem Tiafoem a k tomu se ještě týmy utkají ve smíšené čtyřhře.

Do další fáze United Cupu, za který tenisté dostávají body do žebříčku, postupují jen vítězové šesti tříčlenných skupin.