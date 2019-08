Tenistka Kristýna Plíšková uspěla na US Open, Strýcová skončila hned v 1. kole

Tenistka Kristýna Plíšková prošla na grandslamovém US Open do druhého kola. Vyhrála nad Francouzkou Diane Parryovou 6:4 a 6:3. Se soutěží se naopak v New Yorku hned v 1. kole rozloučily letošní semifinalistka Wimbledonu Barbora Strýcová, Marie Bouzková a Kateřina Siniaková.

