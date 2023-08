Po prvním setu to ze mě spadlo a začala jsem hrát svoji hru, hodnotí Muchová postup do 2. kola US Open

Premiérová účast v nejlepší světové desítce přináší tenistkám nové povinnosti a také jistý tlak, ale napětí je prý mnohem příjemnější ve srovnání se spíš existenčním obdobím.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkala Karolína Muchová po postupu do druhého kola US Open

„Jsem ráda, že jsem to doservírovala v prvním setu a pak to ze mě spadlo, byla jsem schopná hrát svoji hru a cítila jsem, že to mám pod kontrolou,“ popisuje Radiožurnálu Sport Karolína Muchová a přiznává, že tlak plynoucí z čerstvého členství ve světové desítce není zase tak nepříjemný.

Napětí, které cítila v době, kdy se snažila o návrat do špičky po vleklých zdravotních potížích, a nebylo to zase tak dávno, bylo prý mnohem horší.

„Když si vezmu, že jsem tady byla na 250. místě, i tak jsem si říkala, že bych měla zahrát. Teď je to příjemnější tlak. Od té doby, co hraju tenis, tak chci být v nejlepší desítce, to si říká každý a mně se to povedlo. Jsem ráda, že jsem dosáhla takového milníku,“ těší Karolínu Muchovou, které do desítky výrazně pomohly letošní finálové účasti na velkých turnajích - na grandslamovém Roland Garros v Paříži a v Cincinnati.

A možná také návštěvy koncertů, které často vydařeným akcím předcházely. „Byla jsem na Comedy Show Dave Chappelle a bylo to naprosto skvělý. Hodně vtipný, nebyl to koncert, i když tam byly vystoupení. Je pravda, že když jdu na nějakou show, tak je to fajn, ale já chodím pořád někam,“ zlehčuje význam kulturních akcí Karolína Muchová, která má za sebou vítěznou premiéru v pozici tenistky světové desítky.