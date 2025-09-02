Lehečka vzdoroval Alcarazovi, do semifinále US Open se ale nakonec probojovala světová dvojka
Jiří Lehečka do premiérového semifinále tenisového US Open nepostoupil. Druhému hráči světa a pětinásobnému grandslamovému šampionovi Carlosi Alcarazovi ze Španělska v úterý podlehl na newyorském betonu 4:6, 2:6, 4:6. Utkání prohrál za necelé dvě hodiny.
Třiadvacetiletý Lehečka, který plnil ve Flushing Meadows roli nasazené dvacítky, vypadl v grandslamovém čtvrtfinále podruhé v kariéře. Neuspěl v něm ani předloni na Australian Open.
Proti šampionovi turnaje z roku 2022 Alcarazovi si Lehečka nevypracoval jediný brejkbol, sám o servis čtyřikrát přišel.
O rok mladší Španěl ho porazil potřetí ze čtyř vzájemných zápasů. Neoplatil Alcarazovi porážku z letošního finále turnaje v Queen´s Clubu.
Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):
Muži:
Dvouhra - čtvrtfinále:
Alcaraz (2-Šp.) - Lehečka (20-ČR) 6:4, 6:2, 6:4.