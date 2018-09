Finále uzdravených kamarádů. Del Potro a Djoković se utkají o post světové trojky

Srbský tenista Novak Djoković bude v New Yorku bojovat o čtrnáctý grandslamový titul kariéry. Oba hráči toho mají dost společného, v minulých letech překonávali fyzické i psychické potíže a teď jsou zpátky na cestě do absolutní špičky. New York 15:00 9. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novak Djoković a Juan Martín del Potro | Foto: Andrew Boyers | Zdroj: Reuters

„Nejhorší chvíle jsem zažíval v roce 2015, kdy jsem měl blízko ke konci kariéry. Protože jsem nemohl najít způsob, jak problémy se zápěstím vyřešit. Trpěl jsem hodně, několik měsíců jsem měl deprese. Neviděl jsem naději, aby to bylo lepší. Ale to už je naštěstí minulost,“ vypráví Juan Martín del Potro.

„Teď se můžu dívat dopředu, i když jsem v jednu chvíli nedoufal, že tyto emoce ještě někdy zažiju. Dosáhl jsem na finále grandslamu, získal turnajové tituly. Všechno je téměř dokonalé,“ pochvaluje si Argentinec svůj návrat, při kterém se zatím dokázal dostat na třetí místo světového žebříčku.

Ale mezi nejlepší patřil vždycky, i když jeho jméno v seznamech elitních tenistů chybělo.

„Mám ho rád nejen jako hráče, ale také jako člověka. Všichni jsme s ním cítíli, když bojoval s problémy, které se ho držely dva tři roky. Ale i tak to byl vždycky hráč, který patřil do nejlepší pětky. I když spadl na žebříčku, byla jen otázka času, aby se dostal nahoru,“ říká Srb Novak Djoković.

„Je to hráč pro velké zápasy, vítěz grandslamu, v posledních 15 měsících hraje v životní formě. Prohrál jsem s ním na olympijských hrách v Riu, od té doby je velmi konzistentní na velkých turnajích. To z něj udělalo světovou trojku. A pracuje na tom, aby šel nahoru,“ chválí svého kamaráda a soupeře.

Také Srb on překonával období se složitým zraněním, trápil ho hlavně loket, hledal také novou motivaci. Ale dokázal se vrátit. A pokud vyhraje dnešní finále, odsune del Potra ze třetí pozice na čtvrtou.

Jóga každý den

Srb ale býval dlouho první, na okruhu dominoval, a dost možná se těm časům zase přibližuje. Poprvé od roku 2016, kdy triumfoval v Melbourne a Paříži, může vyhrát dva grandslamy po sobě. Stejně jako před třemi lety může ovládnout Wimbledon i US Open.

„Jsou to vrcholy našeho sportu, místa, kde chcete předvádět to nejlepší. Zvlášť špičkoví hráči se vždy snaží nastavit tak, aby na grandslamech hráli nejlépe. Je jasné, že tento rok je pro mě odlišný oproti předchozím dvěma, třem, sezonám s operací, zraněním, dobou mimo turnaje. Snažím se vrátit, vylepšovat si pozici. A wimbledonský titul mi v tom opravdu hodně pomohl,“ prozradil Novak Djoković, který zřejmě i proto vyhrál v létě v Cincinnati a útočí na další grandslamový titul v New Yorku.

Oba tenisté zatím procházeli US Open celkem hladce, i tak ale myslí na co nejlepší regeneraci mezi duely, i kvůli problémům, které překonávali.

„Pracuju na tom hodně během turnaje, cvičím se zápěstím, ale i s celým tělem. Každý den cvičím jógu. Když máte volný den mezi zápasy, vždycky je důležité si dobře odpočinout a pečovat o své tělo. To budu dělat i teď, ledové lázně, masáže, samozřejmě pro všechny ty procedury a cvičení potřebujete mít i velký tým v zádech,“ přiznává Juan Martín del Potro a dost podobné to má i jeho večerní soupeř Srb Novak Djoković.