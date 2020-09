Tichý nepřítel na US Open: Zvyknout se dá na všechno, popisují české tenistky grandslam bez diváků

Koronavirová pandemie zásadně změnila jejich sport, a tak teď nejlepší české tenistky zažívají první grandslamový turnaj ve zvláštním hygienickém režimu a bez fanoušků. S prázdnými tribunami se každá hráčka snaží vypořádat po svém. Třeba nasazená jednička US Open Karolína Plíšková se snaží o to víc vnímat příznivce, kteří ji sledují a drží palce na dálku. New York 10:21 2. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na letošním ročníku tenisového US Open byste diváky na tribunách hledali marně | Zdroj: Reuters

Nahradit chybějící fanoušky v hledišti nedokážou, ale snaží se najít způsob, jak se i před prázdným hledištěm motivovat k co nejlepšímu výkonu. České tenistky, které ve středu budou bojovat o postup do třetího kola US Open, atmosféru bez diváků vnímají rozdílně.

„Snažím se to brát jinak. Myslím, že se díky tomu víc lidí kouká z domova na televizi a zvyknout se dá na všechno. Pořád je to zápas.“

Říká Karolína Plíšková, která se při hraní snaží nevnímat prázdná hlediště velkých stadionů, i když na tom centrálním často hraje hudba a zápasy sledují někteří tenisté s trenéry ze svých týmových skyboxů.

Nápor na psychiku

Ve středu takovou atmosféru zažije Petra Kvitová, která proti prázdnému hledišti bojovala na kurtu třeba i tím, že se mnohem častěji povzbuzovala.

„Pořád jsem musela sama sebe burcovat, když nejsou diváci, tak to stojí více mentálních sil,“ popisuje své pocity z prázdných tribun Kvitová.

„Diváci to vždycky vyburcujou, každý se před nimi snaží ukázat a teď si říkám, že je to tady jako na tréninku,“ souhlasí Markéta Vondroušová, že je mnohem snazší se nechat strhnout bouřícím publikem, zvlášť na grandslamu v New Yorku, který býval hlučnou atmosférou vyhlášený.

Ale i ona se snaží přijít na to, co dělat, aby její výkon stále ještě nezvyklé ticho z hlediště neovlivňovalo.

„Zvykáme si a přijde mi, že to je o tom se vžít do toho zápasu a nepřemýšlet o tom, jestli tam jsou lidi.“

Myslí si Markéta Vondroušová, která se to bude snažit dělat i ve středu od 17 hodin při zápase o postup do třetího kola proti Sasnovičové z Běloruska. Petra Kvitová se utká od 18 hodin s Kozlovovou z Ukrajiny a turnajová jednička Karolína Plíšková si večer zahraje s Francouzkou Garciaovou.