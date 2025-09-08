‚Děkujeme za zpoždění, Trumpe.‘ Finále US Open protáhly kontroly kvůli účasti prezidenta
Nedělní finále US Open mezi Jannikem Sinnerem a pozdějším vítězem Carlosem Alcarazem začalo téměř o hodinu později, než bylo naplánováno. Mohly za to bezpečnostní opatření a kontroly kvůli přítomnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa. Někteří fanoušci se do hlediště dostaly až dlouho poté, co zápas začal. Tenisoví příznivci se tak nebáli dát svou nespokojenost se zpožděním a organizací najevo.
Program měl původně v New Yorku začít ve 20.00 SELČ (ve 14.00 tamního času), oba hráči však utkání zahájili krátce před devátou hodinou večerní. I tak zůstaly tisíce míst v největším tenisovém areálu Arthura Ashe prázdných. Část diváků se totiž ještě nestihla dostat do hlediště.
Organizátoři odůvodnili zpoždění a dlouhé fronty zvýšenými bezpečnostními kontrolami, které byly nutné kvůli přítomnosti prezidenta USA Donalda Trumpa. „Uvědomujeme si, že zvýšená bezpečnost během prezidentovy návštěvy US Open mohla přispět ke zpožděním pro účastníky. Upřímně děkujeme všem fanouškům za trpělivost a pochopení,“ uvedl v prohlášení mluvčí služby Secret Service, která se stará o bezpečnost prezidenta a dalších ústavních činitelů.
Smíšené reakce
Když se hlava státu objevila na velkoplošných obrazovkách, ozývalo se vedle jásotu i bučení. „Stoprocentně za to mohl on. Je to velmi sobecké. Čekal bych, že někdo takový bude chápat, proč by se kvůli jeho přítomnosti taková událost neměla zdržet, obzvlášť ve městě, které ho nenávidí,“ řekl jeden z fanoušků, který před stadionem čekal přes hodinu.
Další z fanynek uvedla, že její vstupenka na nedělní zápas stála 350 dolarů. Ve frontě stála od 13.30 a ani hodinu a půl poté se dovnitř nedostala. „Je to absurdní. Myslím, že to bylo naprosto nerozumné. Ještě více zuřím proto, že jsme utratili ty peníze,“ cituje ji zpravodajská agentura Reuters.
‚Děkujeme, Trumpe‘
K události se vyjádřila i bývalá světová tenistka Martina Navrátilová, která byla na místě přítomná. „Je 14.00 a stále je více než polovina míst prázdných. Navíc je jediná cesta, kudy se dostat dovnitř. Děkujeme, Trumpe,“ napsala bývalá česko-americká tenistka na sociální síti X.
Trump je druhým úřadujícím americkým prezidentem, který se finále US Open osobně zúčastnil. Dosud jediným byl Bill Clinton, jenž v roce 2000 sledoval vítězství Venus Williamsové v americkém finále proti Lindsay Davenportové.
Trump je také známý sportovní fanoušek, který pravidelně vyjadřuje svůj názor na sport a navštěvuje sportovní akce. V únoru se například zúčastnil Super Bowlu.
Americký prezident taky prosazoval omezení účasti transgender žen v ženských sportech a vyzval fotbalový tým Washington Commanders, aby se vrátil ke svému původnímu názvu Redskins. To je přezdívka, kterou kritici považují za rasistické zobrazení původních obyvatel Ameriky.