Alcaraz si podmanil US Open. Španěl porazil ve finále Itala Sinnera a usedne na trůn světové jedničky

Španělský tenista Carlos Alcaraz vyhrál podruhé US Open a získal šestý grandslamový titul. Ve finále porazil na newyorském betonu úřadujícího šampiona Itala Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 a vystřídá ho na postu světové jedničky. Utkání, které v hledišti sledoval i americký prezident Donald Trump, vyhrál za dvě hodiny a 42 minut.

Dvaadvacetiletý Alcaraz vybojoval druhý grandslamový titul v sezoně a navázal na letošní triumf z Roland Garros. Sinnerovi oplatil porážku z finále ve Wimbledonu.

Turnaj ve Flushing Meadows ovládl po třech letech a vylepšil si proti Sinnerovi vzájemnou bilanci na 10:5.

O dva roky starší Sinner nevyužil šanci vybojovat třetí grandslamovou trofej v sezoně a pátou celkově.

Nestal se ani prvním tenistou od Švýcara Rogera Federera v roce 2008, který by titul na US Open obhájil. Na turnajích „velké čtyřky“ na betonových dvorcích prohrál po 27 zápasech.

