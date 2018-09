Třetí triumf na US Open, Djoković ve finále porazil del Potra

„Dvakrát jsem se stal otcem, půl roky jsem nehrál a byl jsem na operaci lokte. Kdyby mi v únoru po operaci někdo řekl, že vyhraju Wimbledon i US Open, těžko bych mu uvěřil. Zároveň ale jedna moje část pořád doufala, že se můžu vrátit na vrcholnou úroveň velmi brzy,“ řekl po finále Novak Djoković.

Djokovič si dokráčel ve Flushing Meadows pro trofej také v letech 2011 a 2015. Více grandslamových vavřínů než on mají jen rekordman Švýcar Roger Federer (20) a současný první hráč světa Španěl Rafael Nadal (17).

Kvůli dešti se finále hrálo pod zataženou střechou a Djokovič tradičně předvedl vynikající return a obranu. K zisku prvního setu mu stačil brejk z osmé hry. Ve druhé sadě neudržel vedení 3:1 a za stavu 3:4 potřeboval dlouhých dvacet minut, aby nepřišel znovu o podání, během kterého odvrátil tři brejkboly Del Potra.

V tie-breaku druhé sady Djokovič otočil z 1:3 na 7:4 a do třetího setu vstupoval s klidem. Dál dokázal čelit dělovému forhendu Argentince, vítěze US Open z před devíti let, a mnohdy vrátil zdánlivě nechytatelné míče. Jako ve druhé sadě sice ztratil náskok 3:1, ale tentokrát přidal další brejk v osmé hře a utkání vzápětí ukončil.

Jednatřicetiletý Djokovič za triumf vydělal 3,8 milionu dolarů (84 milionů korun). V žebříčku se posune na třetí místo a bude nejvýše od loňského května.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - finále:

Djokovič (6-Srb.).- Del Potro (3-Arg.) 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.