Ve všem byl o kousek lepší, uvedl Sinner k výhře Alcaraze na US Open. Španěl je světovou jedničkou

Tenista Carlos Alcaraz ovládl podruhé v kariéře US Open. Španělský reprezentant ve finále porazil 3:1 na sety svého hlavního rivala Jannika Sinnera z Itálie. Alcaraz tak na cestě za titulem ztratil v New Yorku jediný set.

Carlos Alcaraz a Jannik Sinner

Carlos Alcaraz a Jannik Sinner | Zdroj: Reuters

Carlos Alcaraz převzal trofej pro vítěze US Open z rukou Ivana Lendla. Během turnaje byl na kurtech nesmírně dominantní, první set mu až ve finále sebral Jannik Sinner, více ale Ital nezvládl.

Poslechněte si finalisty US Open 2025

V zápase doplácel na slabou úspěšnost prvního servisu a také na to, že Alcaraz na centrálním dvorci Arthura Ashe hrál pravidelně údery mimo lidské chápání.

Španěl získal v New Yorku šestý grandslamový titul v kariéře a vylepšil svou bilanci se Sinnerem na 10:5. Po utkání mu ale vysekl velkou poklonu.

„Je neuvěřitelné, jakou máš výkonnost během celé sezony. Opravdu, klobouk dolů. Přijde mi, že tě potkávám častěji než členy své vlastní rodiny. Těm samozřejmě patří velké poděkování, stejně jako lidem v mém týmu. Díky nim se posouvám nejen jako tenista, ale i jako člověk,“ řekl teď už dvojnásobný šampion US Open Carlos Alcaraz.

Prohra po 27 vítězstvích

Sinnerovi tak skončila obdivuhodná série. Na grandslamových turnajích hraných na tvrdém povrchu prohrál poprvé po 27 vítězstvích, a jak řekl po utkání v New Yorku, šlo o porážku zaslouženou.

„To, co se mně dařilo dělat ve finále Wimbledonu, dělal Carlos tady ještě lépe, a proto zápas takhle dopadl. Ve všem byl o kousek lepší. Hlavně na servisu to bylo znát. Musím ho pochválit. Vyrovnal se s tím líp, než já,“ řekl Sinner, který v novém vydání žebříčku ATP ztratí pozici světové jedničky.

Lehečka českou jedničkou

Jiří Lehečka se po premiérovém postupu do čtvrtfinále US Open posunul na životní 16. místo světového žebříčku a je aktuální českou jedničkou. Dosavadním maximem v pořadí ATP byla pro třiadvacetiletého daviscupového reprezentanta 21. pozice.

Lehečka díky debutovému průniku do Top 20 vystřídal na pozici české jedničky Jakuba Menšíka, který si pohoršil o jednu pozici na 17. příčku. Tomáš Macháč je dvaadvacátý.

Nejlepší Češkou zůstává Karolína Muchová, jež těsně nenavázala na newyorská semifinále z minulých dvou let a klesla o dvě příčky na 15. pozici.

