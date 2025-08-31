Je to super úspěch, komentuje Muchová úspěšný týden Čechů na US Open. Nosková litovala servisu
Pátým českým zástupcem v osmifinále US Open je tenistka Karolína Muchová. Ta v ryze českém souboji zdolala ve třech setech Lindu Noskovou. Český tenis tak zažívá v singlu nejúspěšnější první týden na grandslamu v samostatné historii.
„Přijde mi to super, protože je to fakt skvělé. Normálně se vždy podpoříme, vidíme se tady a je skvělé, že se daří i ostatním. Je to super úspěch,“ řekla Radiožurnálu Sport Karolína Muchová krátce po postupu do osmifinále US Open.
Poslechněte si, co říkaly tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková po vzájemném souboji na US Open
Její vítězství nad krajankou a deblovou spoluhráčkou z olympijského turnaje v Paříži se nerodilo lehce. Muchová se k zápasu snažila přistupovat, jako ke každému jinému.
„Je to naše práce, takže jsem se to snažila oddělit a nemyslet na to. Ten první set jsme byly trochu nervóznější, nechci mluvit za Lindu, ale byly tam takové až vtipné chyby, ale spadlo to ze mě během druhého setu a myslím, že jsem se do toho dostala. Třetí set jsem si podržela tím brejkem a Linda mi tam docela pomohla jejíma dvojchybama při jejím servisu,“ zhodnotila čerstvá osmifinalistka newyorského grandslamu.
„Kája je, kde je, díky tomu jak super hraje a že dokáže i takový zápas, který je na dvě a půl hodiny vyhrát i po druhém kole,“ pochválila Muchovou po utkání Linda Nosková, která v souboji s Muchovou vyrobila 15 dvojchyb. Na větrné podmínky kurtu s názvem Grandstand se ale vymlouvat nechtěla.
„Po takovém zápase, když si tím servisem zase až tolik nepomáhám, tak je to těžké. Kdybych hrála na centrkurtu nebo na kurtu číslo 35, tak by to bylo stejné. Někdy je zkrátka ten den těžký a dneska to bylo zrovna nejvíce viditelné na servisu,“ vysvětlila Nosková.
Karolína Muchová se v souboji o čtvrtfinále US Open utká s Ukrajinkou Martou Kosťukovou. V nedělním programu US OPen o nejlepší osmičku v singlu zabojují Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková a Markéta Vondroušová.