Ve druhém kole US Open se utkají Kvitová s Kristýnou Plíškovou. Muchová vypadla se Sorribesovou

Na český souboj dojde ve druhém kole grandslamového US Open. V New Yorku se střetnou turnajová desítka Petra Kvitová a úspěšná kvalifikantka Kristýna Plíšková. Se soutěží se poprvé ve Flushing Meadows v 1. kole rozloučila Karolína Muchová. New York 6:27 1. září 2021

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová potřebovala v první kole jen hodinu a minutu, aby porazila Slovinku Polonu Hercogovou 6:1 a 6:2. Kristýna Plíšková se zdržela na kurtu jen o čtyři minuty déle a za pomoci třinácti es zdolala Danku Koviničovou z Černé Hory 6:4 a 6:3.

Turnajová dvaadvacítka Muchová prohrála se Sarou Sorribesovou 2:6 a 6:7. Španělka se výborně pohybovala, bránila a svěřenkyně Davida Kotyzy udělala 48 nevynucených chyb. Muchová hrála US Open počtvrté a předtím došla dvakrát do třetího a loni do čtvrtého kola.

Tenistky Barbora Krejčíková a Markéta Vondroušová čeká třetí hrací den grandslamového US Open boj o postup do třetího kola. Vítězka Roland Garros Krejčíková se ve středu utká s domácí Christinou McHaleovou a stříbrná olympijská medailistka z Tokia Vondroušová nastoupí proti pětadvacáté nasazené Darje Kasatkinové z Ruska.

Djoković vyhrál

První tenista světa Novak Djoković je o krok blíž kalendářnímu Grand Slamu. Srb na úvod US Open v New Yorku sice ztratil set s Holgerem Runem, ale dánského osmnáctiletého mladíka utahal a porazil po setech 6:1, 6:7, 6:2 a 6:1.

Djoković měl set a půl duel pod kontrolou, ale Rune mu nadšeným výkonem vzal druhý set. „Nebyl to můj nejlepší výkon, ale musím uznat, že on zahrál ve druhém setu skvěle, když bylo potřeba,“ ocenil Djoković soupeře, který ale od třetího dostával křeče a na favorita už nestačil.

„Důležitý je postup,“ podotkl Djoković, kterého nyní od naplnění historického okamžiku dělí už šest výhry. Jeho dalším soupeřem bude kvalifikant Tallon Griekspoor z Nizozemska.

Djoković letos vyhrál Australian Open, Roland Garros i Wimbledon. Může se tak stát třetím hráčem, který získá kalendářní Grand Slam, což dosud dokázali jen v roce 1938 Don Budge z USA a dvakrát Australan Rod Laver, jenž uspěl v roce 1962 a před 52 lety.

Tenisový grandslamový turnaj US Open. v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Djokovič (1-Srb.) - Rune (Dán.) 6:1, 6:7, 6:2, 6:1.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Sorribesová (Šp.) - Muchová (22-ČR) 6:2, 7:6 (7:3).