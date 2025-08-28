Takové zápasy jsou super, těší atmosféra na US Open Vondroušovou. Hodně lidí si pochvaloval i Macháč
Úspěšný den v kanceláři. Tak by se dal popsat z českého pohledu čtvrtý den tenisového US Open. Do třetího kola totiž prošli Tomáš Macháč, Jiří Lehečka, Barbora Krejčíková a Markéta Vondroušová. Právě Vondroušová přitom čelila domácí tenistce, takže atmosféra na kurtu byla bouřlivá.
„Ta atmosféra byla dobrá. Čekala jsem, že to bude větší hukot pro ni, já tam měla taky docela dost lidí. Bylo dobré, že když jsem udělala míč já, tak byl taky docela kravál. Takové zápasy jsou super a moc si to užívám,“ vyprávěla po postupu do třetího kola spokojená Markéta Vondroušová, která ve dvou setech porazila nasazenou Američanku McCartney Kesslerovou.
Poslechněte si, co říkali po postupu do 3 kola US Open Markéta Vondroušová a Tomáš Macháč
V ženském pavouku prošla dál i Barbora Krejčíková, která si také ve dvou sadách poradila s Japonsko Mojukou Učidžimovou. Jiří Lehečka sice s Argentincem Tomásem Martínem Etcheverrym prohrál první set 3:6, pak ale předvedl dokonalou otočku.
V New Yorku se radoval i Tomáš Macháč. Ten v bouřlivé atmosféře porazil 3:0 vycházející hvězdu - Brazilce Joaa Fonsecu.
„Viděl jsem v Miami když hrál, tak to bylo ještě větší peklo, než tady. Věděl jsem, že to bude náročné, ale jsem rád, když je hodně lidí a hraje se před diváky na větším kurtu. To je ten pocit toho, proč člověk trénuje a maká, aby tyhle zápasy hrál,“ řekl po postupu do třetího kola loňský osmifinalista Tomáš Macháč.
Jakub Menšík a Tereza Valentová naopak na posledním grandslamu sezony vypadli.