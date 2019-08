Souboj bývalých světových jedniček na US Open jasně vyhrála Serena Williamsová. Veselý vypadl v 1. kole

Ostře sledovaný zápas Sereny Williamsové s Marií Šarapovovou v prvním kole US Open drama nepřinesl. Američanka vyprovodila Rusku z vyprodaného kurtu Arthura Ashe dvakrát 6:1 za 59 minut. Jiří Veselý byl dva míče od postupu do 2. kola US Open, ale zápas do vítězného konce nedotáhl. S Litevcem Ričardasem Berankisem prohrál v pěti setech 6:4, 6:7, 6:3, 6:7 a 4:6. New York 8:29 27. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Serena Williamsová na US Open | Zdroj: Reuters

Williamsová potvrdila svoji dominanci nad Šarapovou, porazila ji podevatenácté v řadě a vylepšila se bilanci na 20:2. „Vždycky, když proti ní nastoupím, tak ze sebe dostanu svůj nejlepší tenis,“ říkala Američanka na dvorci.

Williamsová získala dvakrát více bodů, soupeřku přestřílela na vítězné údery 16:6, pětkrát získala její podání a sama odvrátila všech pět brejkbolů.

Bývalá světová jednička a vítězka US Open z roku 2006 Šarapovová ale není hráčkou, z které by šel strach. Od drobné únorové operace pravého ramene vyhrála jen dva ze sedmi zápasů a v žebříčku klesla na 87. místo.

Šestinásobná vítězka ve Flsuhing Meadows Williamsová se výborně pohybovala a hrála bez omezení. Zdá se, že se zcela zotavila z problémů se zády, kvůli kterým vzdala před šestnácti dny finále v Torontu. „Tělo je dobré,“ přikývla.

„Pokud bude hrát takhle, vyhraje titul,“ předpověděla Američanka Chris Evertová při komentování, že by Williamsová mohla konečně přidat vytoužený čtyřiadvacátý grandslamový vavřín a vyrovnala rekord Austalanky Margaret Courtové.

Williamsová hrála klidně, koncentrovaně a bez jakýchkoli výstřelků. Nic nepřipomínalo její loňské extempore během prohraného finále s Japonkou Naomi Ósakaovou. Za koučování a rozmlácenou raketu tehdy dostala varování a následně trestný fiftýn. Když se na sudího obořila a nazvala ho lhářem a zlodějem, přišel dle pravidel trestný game. Po zápase Williamsová prohlásila, že se stala obětí sexismu.

Americká tenisová asociace (USTA) rozhodla, že portugalský rozhodčí Carlos Ramos na letošním US Open nebude delegován na zápasy Sereny Williamsové ani její starší sestry Venus. Serena ukázala svoji aroganci, když po utkání s Šarapovovou dostala otázku, co tomu říká, tak odvětila: „Nevím, kdo to je.“

Neúspěch Veselého

Levou rukou hrající Veselý prošel do soutěže z kvalifikace a blízko výhře se ocitl ve čtvrtém setu. Za stavu 5:4 podával na vítězství, dostal se ze stavu 15:40 na shodu, ale vzápětí udělal dvě dvojchyby a připravil se o šanci zápas dokončit.

Duel mohl skončit po třech hodinách a deseti minutách, ale hrál se ještě hodinu a pět minut. Veselý ve čtvrté sadě ztratil tie-break a v pátém rozhodla sedmá hra, v které přišel o podání. Odvrátil pak tři mečboly, ale při čtvrtém dal Litevec eso.

Hned první den tak skončili ve dvouhře na US Open oba čeští muži. Zdravotně handicapovaný Tomáš Berdych prohrál s Jensonem Brooksbym z USA.

