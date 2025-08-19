Představí se Siniaková po boku světové jedničky Sinnera? US Open zahájí zápasy smíšené čtyřhry

V úplně novém formátu odstartuje v úterý v podvečer smíšená čtyřhra na tenisovém US Open. V pavouku je jen 16 párů. Ve dvou z nich by měly být české zástupkyně, a to Kateřina Siniaková a Karolína Muchová. I když u první jmenované to není úplně jisté. Pokud by se jim dařilo, tak vítěznou trofej můžou zvednout nad hlavu už ve středu.

Kateřina Siniaková

Kateřina Siniaková | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Zatím stále platí, že by Kateřina Siniaková měla mít na turnaji asi nejcennějšího možného parťáka, světovou jedničku ve dvouhře Itala Jannika Sinnera.

Může se to však změnit, protože Sinner před pár hodinami vzdal finále turnaje v Cincinnati kvůli nemoci.

Ze smíšené čtyřhry na US Open se dosud neodhlásil, ale není příliš pravděpodobné, že se během několika hodin uzdraví a urazí skoro 1200 kilometrů z Ohia do New Yorku.

Kdyby se parťák Siniakové pro smíšenou čtyřhru na US Open skutečně odhlásil, bude muset česká tenistka nastoupit po boku některého z náhradníků určeného pořadatelem, anebo se také odhlásit.

Nová pravidla i odměny

Grandslamový turnaj v mixu je pouze dvoudenní, ty nejlepší páry musí tedy odehrát čtyři zápasy.

Smíšená čtyřhra v New Yorku se bude hrát s upravenými pravidly. V jednotlivých gamech vůbec nebudou výhody a k výhře v setu stačí čtyři gamy.

Pouze finále se bude hrát tradičně na šest gamů. Rozhodující třetí sady se po celý turnaj budou hrát ve formátu „super tie-breaku“ do deseti bodů.

Novinkou jsou také rozhovory s tenisty mezi jednotlivými sety. Vítězný pár si navíc přijde na milionovou odměnu v amerických dolarech, přestože loni si vítězové mixu vybojovali jen pětinu.

