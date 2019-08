Tenistka Bouzková poprvé nemusí na grandslamu do kvalifikace. US Open si zahraje osm Češek

Tenistka Marie Bouzková, jež minulý týden překvapila postupem do semifinále silně obsazeného turnaje v Torontu, se dostala do hlavní soutěže US Open. Na posledním grandslamu sezony v New Yorku tak bude od 26. srpna hrát ve dvouhře minimálně osm Češek.

New York 13:24 16. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít