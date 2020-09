‚Tenisové matky‘ září na US Open. Bulharka Pironkovová ve čtvrtfinále vyzve Serenu Williamsovou

Na grandslamovém US Open se letos náramně daří „tenisovým matkám“. Do turnaje jich zasáhlo devět, a hned třetina z nich bude v New Yorku bojovat o postup do semifinále. V profesionální éře jde o nevšední událost a hodně výjimečný je hlavně příběh Bulharky Cvetany Pironkovové.

New York 14:46 9. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít