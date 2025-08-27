Lehečka a Macháč se probojovali do třetího kola US Open, v akci se představí také Menšík

Jiří Lehečka a Tomáš Macháč postoupili jako první čeští tenisté do 3. kola letošního US Open. Dvacátý nasazený Lehečka porazil na betonových dvorcích v New Yorku Argentince Tomáse Martína Etcheverryho 3:6, 6:0, 6:2, 6:4. O příčku níže postavený Macháč vyřadil Brazilce Joaa Fonsecu poměrem 7:6, 6:2, 6:3 a může příště narazit na krajana Jakuba Menšíka, který nyní bojuje s Francouzem Ugem Blanchetem.

Do akce ve středu půjdou také tři Češky. Tereza Valentová vyzve světovou desítku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu, Barbora Krejčíková se utká s Japonkou Mojukou Učidžimaovou a Markéta Vondroušová narazí na Američanku McCartney Kesslerovou.

Čtyřiadvacetiletý Macháč si poradil s loňským vítězem turnaje Next Gen hráčů do 20 let Fonsecou za necelé dvě hodiny. Berounský rodák, který obhajuje osmifinálovou účast, pokračuje ve Flushing Meadows bez ztráty setu.

Macháč vykročil za vítězstvím díky povedené koncovce prvního setu, kde odvrátil za stavu 4:5 setbol a v tie-breaku uspěl 7:4.

Druhou sadu získal český tenista díky dvěma brejkům a ve třetí sadě zvítězil po prolomeném podání soupeře v šesté hře. Vedle stoprocentního servisu zaznamenal také 30 vítězných míčů.

Lehečka vyrovnal maximum

Dvacátý nasazený Lehečka postoupil do 3. kola US Open podruhé za sebou a vyrovnal si ve Flushing Meadows dosavadní maximum.

Etcheverryho zdolal po dvou a půl hodinách a srovnal bilanci vzájemných zápasů na 2:2. Oplatil mu letošní porážku z turnaje v Hamburku. V poměru vítězných míčů soupeře předčil 47:23, zaznamenal také 12 es.

Přestože třiadvacetiletý Lehečka prohrál první set po dvou ztracených servisech, v dalším průběhu už byl na podání stoprocentní. Vývoj srovnal zásluhou „kanára“ ve druhé sadě, třetí set vybojoval díky dalším dvěma brejkům a ve čtvrté sadě dotáhl k úspěchu brzké vedení 2:0. Příště narazí na nasazenou dvanáctku Nora Caspera Ruuda, nebo Raphaëla Collignona z Belgie.

