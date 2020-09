Serena si o titul na US Open nezahraje, v semifinále nestačila na Bělorusku Azarenkovou

Jednatřicetiletá Azarenková si zahraje na US Open třetí finále, v obou předchozích v letech 2012 a 2013 prohrála právě s Williamsovou. Američanku na grandslamovém turnaji porazila poprvé v kariéře.

„K cestě do finále musíte porazit skvělé hráčky a dneska byl takový den,“ řekla Běloruska na dvorci.

Ósakaová si prostřílela cestu do třetího grandslamového finále 35 vítěznými údery a udělala jen 17 chyb. Obě hráčky výborně podávaly a každá ztratila servis jen jednou. Rozhodující brejk získala Japonka zvýšením na 3:1 ve třetí sadě.

„Někdy mám pocit, že nemám volbu a musím hrát co nejtvrději to jde, protože mě k tomu soupeřka donutí. Když jsem takhle soustředěná, tak zápas většinou skončí ve dvou setech, ale tentokrát pokračoval. Byla to zábava,“ řekla Ósakaová.