‚Už od začátku mi přijde, že to je český turnaj.‘ hodnotí tenista Kopřiva nominaci na Australian Open

Může to být po čase zase další případ českého tenisty, který se do světové špičky dostal až v pozdějším věku. Vít Kopřiva si plní sny a na šestý pokus se dokázal probojovat z grandslamové kvalifikace do hlavní soutěže.

„Vždycky to byl můj sen. Teď jsem strašně rád, ale zároveň chci metu posunout někam dál, zkusím se o to porvat. Zároveň vím, že to bude moje první zkušenost se zápasem na tři vítězné sety. Ale věřím, že to půjde ještě dál,“ raduje se ze svého průlomového výsledku Kopřiva, který aktuální úspěch přičítá i svému okolí.

Sezonu zahajoval v australském Perthu na United Cupu v českém týmu vedle Markéty Vondroušové, Miriam Kolodějové, Sáry Bejlek, Jiřího Lehečky a Petra Nouzy a spoustu krajanů potkává i teď v Melbourne. Vždyť o hlavní soutěž Australian Open bojovalo v posledním ze tří kol kvalifikace šest českých zástupců a nebylo daleko k rekordnímu zápisu.

„Je to neskutečné, protože už od začátku mi přijde, že to je takový český turnaj. Hodně se potkáváme, večeříme a obědváme spolu, po večerech pak hrajeme karty,“ s úsměvem vypráví Vít Kopřiva, který byl v minulé sezoně podle světového žebříčku v jednu chvíli i českou dvojkou.

Na jeho výrazné zlepšení upozorňoval na podzim i daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil, který Kopřivu nominoval i do pětičlenné sestavy pro kvalifikační utkání s Izraelem na začátku února v Třinci.

„Samozřejmě se chci neustále posouvat. Tím, jak jsem v posledních letech hrál a zlepšoval se, mám cíle vyšší. Rád bych se viděl v nejlepší stovce,“ prozradil Vít Kopřiva, kde by rád jednou viděl své jméno.

Pokud by se mu povedlo v úvodním kole Australian Open zaskočit favorita, Američana s českými předky Sebastiana Kordu, elitní stovce by se významně přiblížil.