V pravý okamžik jsme v semifinále zahrály skvěle. V bitvě o titul pořádně zamakáme, hlásí Siniaková

Tenistka Kateřina Siniaková si zahraje o titul na Turnaji mistryň. Do finálového zápasu, který začne v sobotu ve 14 hodin, se probojovala společně s Američankou Taylor Townsendovou, po výhře nad tchajwansko-ruskou dvojicí Čan, Kuděrmětovová 6:0, 7:6. Už výsledek zápasu napovídá, že se jasný duel změnil ve velmi dramatické utkání, ve kterém osmý nasazený pár v Rijádu proměnil až šestý mečbol, právě zásluhou české deblistky. Rijád 7:13 9. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou si v Rijádu zahrají finále ve čtyřhře | Foto: VCG | Zdroj: Reuters

Gratuluji k postupu do finále. Jaká pro vás byla semifinálová bitva?

Děkuji. Zápas byl velice zajímavý. Z mé strany jsem hodně haprovala s tím, co chci dělat. Bylo to hodně nervózní. Jsem ráda, že jsme se spoluhráčkou komunikovaly a urvaly to.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Kateřinu Siniakovou po postupu do finále čtyřhry na Turnaji mistryň

Urvaly jste to bekhendovou ránou na závěr. Co se do ní všechno promítlo?

Výměna měla úplně všechno. Už to vypadalo, že ony to ukončí, pak že my můžeme ukončit zápas. Jsem ráda, jak jsem to zahrála a jak jsme to dohrály. V utkání jsme měly slabší chvilku, kdy jsme je nechaly vrátit do hry a udělaly několik chyb. Přestaly jsme být agresivní a hrát údery k lajně. Je super, že jsme se vrátily, protože to je také důležité.

Jakou to dalo práci zastavit rozjeté soupeřky?

Bylo to těžké, ale když máte šest nula v zádech a také v každém jejich servis gamu jsme měly brejkbol a nepotvrdily jsme to. Cítily jsme, že nám to trochu utíká. Hrály jsme dobře, ale nevycházelo nám to. Ony hrály uvolněně. Ve správný okamžik jsme zahrály, což je super.

Jak berete finále, když jste na Turnaj mistryň dorazila tak nějak v klidu?

Pořád beru, že jako osmý tým máme to nejlepší, co jsme mohly mít. Čekají nás velmi těžké soupeřky, které hrají dobře a jsou sehrané. Jsem ráda, že finále můžeme hrát. Pořád je lepší být ve finále než vypadnout ze skupiny. Připravíme se co nejlépe a budeme makat.

S Novozelanďankou Erin Routliffeová jste bojovala i o post světové jedničky. Berete kvůli tomu finálový souboj prestižněji?

Asi ne. Zároveň je příjemné, že tento zápas už nerozhoduje o pozici jedničky, ale ve finále už všechny hrajeme dobře, tak se těším.

Excitement level is



Watch the WTA Finals double final tomorrow starting at 4pm local time. Trust us you do not want to miss it!#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/7vf4AhGWM4 — wta (@WTA) November 8, 2024