Valdmannovou a Penickovou daly dohromady zranění spoluhráček, pak ovládly wimbledonskou juniorku

Tenistka Vendula Valdmannová bude mít ve své juniorské kariéře vzpomínku na titul. Společně s Američankou s českými kořeny Kristinou Penickovou ovládla dívčí čtyřhru na travnatém grandslamu. Přitom pár se dal dohromady až na poslední chvíli, hráčky totiž přišly o své obvyklé parťačky.

„Splněno. Jsem moc ráda, že mohu odejít jako wimbledonská šampionka a budu navždy napsaná tady na té desce tady s Kristinou. Jsem strašně ráda, že mohu mít trofej doma, budu na ni navždy koukat,“ vyprávěla Radiožurnálu Sport Vendula Valdmannová.

„Je to jiné, ale mám z toho radost. Vendy je skvělá, ségra se tady byla dívat. Je smůla, že se zranila, ale dalo nám to dobrou šanci s Vendy hrát. Zkusily jsme to a vyhrály. Co víc si přát,“ doplnila dcera bývalých českých tenistů narozená v Kalifornii.

Tak jako spolu držely na kurtu, si teď občas pomohou i překladem z angličtiny do češtiny, někdy se i chytnou za ruku, jako se chytily šance, kterou dostaly.

Valdmanová obvykle hrála s Terezou Krejčovou, která se podle jejích slov bohužel zranila. Kristina Penickova zase obvykle hraje se sestrou Annikou, která tu ale vyřadil z turnaje stejný důvod.

„Určitě je mi líto, že tu Terka nemůže být, protože jsme skvělé kamarádky. Pak mi Kristina napsala a já nemohla říct nic jiného, než že s ní budu ráda hrát,“ vysvětlovala Valdmannová.

Penickova ještě neví, jestli se sestra Annika stihne uzdravit do domácího grandslamu v New Yorku, a Valdmanová ještě není stoprocentně rozhodnutá, jestli na US Open poletí.

Kdyby si ještě přece jen chtěla naposledy zahrát dívčí turnaj, už by se zapsala jen do soutěže singlistek. Teď se ale obě těší také na krátkou přestávku od tenisu, kterou si během léta plánují udělat.

