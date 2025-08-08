Osmnáctiletá Mbková zakončila senzační jízdu v Montrealu titulem, ve finále porazila Ósakaovou

Osmnáctiletá tenistka Victoria Mboková dotáhla překvapivé tažení turnajem v Montrealu k premiérovému titulu. Domácí hráčka startující na elitní akci WTA1000 na divokou kartu zdolala ve finále čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Ósakaovou z Japonska 2:6, 6:4, 6:1.

Victoria Mboková ovládla WTA turnaj v Montrealu

Kanadská naděje, jež zahájila sezonu na 333. místě světového žebříčku, ziskem trofeje završila životní týden, po němž se v pořadí WTA posune už na 34. příčku.

Vedle bývalé světové jedničky Ósakaové získala na turnaji skalpy i dalších třech grandslamových vítězek Sofie Keninové, Coco Gauffové a Jeleny Rybakinové. Ve třetím kole vyřadila po obratu i Marii Bouzkovou.

„Byl to tady v Montrealu neuvěřitelný týden. Chci poděkovat Naomi za úžasný zápas. Vždycky jsem k ní vzhlížela, když jsem byla malá, a je skvělé hrát s tak výbornou hráčkou,“ řekla Mboková sedmadvacetileté soupeřce, která usilovala o celkově osmý titul a první od Australian Open 2021.

Po patnáctiměsíční pauze a narození dcery Shai v červenci 2023 hrála finále dosud jen letos v lednu v Aucklandu.

Aplaus i na vedlejším kurtu

Pořádný rozruch způsobila výhra Mbokové nad Osákaovou i na vedlejším kurtu, kde mužské finále hráli Američan Ben Shelton s Rusem Karenem Chačanovem. V momentě, kdy se fanoušci na tribuně dozvěděli o senzačním triumfu osmnáctileté Mbokové, propukl mezi nimi mohutný aplaus.

Rodačka z amerického Charlotte Mboková, jejíž rodiče uprchli do zámoří z Konžské demokratické republiky, vyhrála Canadian Open jako třetí domácí tenistka v takzvané open éře.

Předtím se to povedlo Faye Urbanové (1969) a Biance Andreescuové (2019). Je také teprve třetí držitelkou divoké karty, která na akcích WTA1000 získala titul po Marii Šarapovové v Cincinnati 2011 a Andreescuové v Indian Wells 2019.

