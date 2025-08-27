Soupeřům nedává vůbec čichnout, popsal Sinnerovu hru Kopřiva. Zkušenost z centrkurtu ho potěšila
Těžký úkol měl na úvod US Open tenista Vít Kopřiva. V prvním kole závěrečného grandslamu sezony čelil světové jedničce Janniku Sinnerovi. S italským hráčem nakonec Kopřiva prohrál hladce ve třech setech, ale mohlo ho aspoň těšit, že si zahrál na centrálním kurtu Arthura Ashe.
„Z tohoto pohledu super. Naštěstí jsem si tam zkusil zatrénovat, takže jsem věděl, co čekat. Bohužel pak člověk vstoupí na kurt a soupeř na něj pak spustí. Ta zkušenost na největším kurtu je skvělá, přál bych to asi každému. Je to radost,“ vyprávěl po utkání Vít Kopřiva.
Poslechněte si, co říkal po zápase s Jannikem Sinnerem český tenista Vít Kopřiva
Bohužel to, že si zahrál v aréně s kapacitou skoro 24 tisíc diváků, bylo asi jediným pozitivem.
V souboji se světovou jedničkou a úřadujícím šampionem US Open od začátku nestíhal.
„Čím rychlejší balon zahraju, tak tím rychleji to přiletí zpět. Má skvělou reakci, hraje blízko u lajny, trefuje balony čistě. Nehraje nic speciálního, že by vymýšlel nějaký vzorec, ale buduje tu výměnu postupně, kdy si vás připravuje a tím je strašně nebezpečný. Má všechny aspekty hry, proč je nejlepší na světě a proč soupeřům nedává vůbec čichnout,“ popisoval Sinnerovu hru Kopřiva.
22-match winning streak at hardcourt Grand Slams 🤯— US Open Tennis (@usopen) August 26, 2025
Jannik Sinner sees off Kopriva 6-1 6-1 6-2 in US Open R1. pic.twitter.com/1FtfI655SU
Nosková postoupila
Během třetího dne US Open si atmosféru největšího kurtu na grandslamových turnajích vyzkoušela i Linda Nosková.
Ta si ve dvou sadách poradila s Maďarkou Dalmou Galfiovou. Přitom zápas pořadatelé na centrální dvorec přesunuli jen krátce před jeho začátkem.
„Řekla bych, že to bylo tak 15 až 20 minut. Důvod byl ten, že zápas před námi se hrál dlouho a chtěli se ohlížet na další zápasy, takže centrkurt byl jediný volný. Zpočátku to bylo možná trochu nepříjemné, protože člověk se připravuje hlavou, jak velký to bude kurt a pak vám to 15 minut před zápasem změní,“ dodala Nosková.
Navzdory tomu ale Nosková předvedla na kurtu jistý výkon, soupeřce nenabídla ani jeden brejkbol a na US Open vyrovnala postupem do 2. kola své maximum. Kateřina Siniaková pak ve dvou sadách nestačila na Američanku Hailey Baptistovou.