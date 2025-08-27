Soupeřům nedává vůbec čichnout, popsal Sinnerovu hru Kopřiva. Zkušenost z centrkurtu ho potěšila

Těžký úkol měl na úvod US Open tenista Vít Kopřiva. V prvním kole závěrečného grandslamu sezony čelil světové jedničce Janniku Sinnerovi. S italským hráčem nakonec Kopřiva prohrál hladce ve třech setech, ale mohlo ho aspoň těšit, že si zahrál na centrálním kurtu Arthura Ashe.

New York Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Vít Kopřiva

Vít Kopřiva | Zdroj: Reuters

„Z tohoto pohledu super. Naštěstí jsem si tam zkusil zatrénovat, takže jsem věděl, co čekat. Bohužel pak člověk vstoupí na kurt a soupeř na něj pak spustí. Ta zkušenost na největším kurtu je skvělá, přál bych to asi každému. Je to radost,“ vyprávěl po utkání Vít Kopřiva.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si, co říkal po zápase s Jannikem Sinnerem český tenista Vít Kopřiva

Bohužel to, že si zahrál v aréně s kapacitou skoro 24 tisíc diváků, bylo asi jediným pozitivem.

V souboji se světovou jedničkou a úřadujícím šampionem US Open od začátku nestíhal. 

„Čím rychlejší balon zahraju, tak tím rychleji to přiletí zpět. Má skvělou reakci, hraje blízko u lajny, trefuje balony čistě. Nehraje nic speciálního, že by vymýšlel nějaký vzorec, ale buduje tu výměnu postupně, kdy si vás připravuje a tím je strašně nebezpečný. Má všechny aspekty hry, proč je nejlepší na světě a proč soupeřům nedává vůbec čichnout,“ popisoval Sinnerovu hru Kopřiva.

Nosková postoupila

Během třetího dne US Open si atmosféru největšího kurtu na grandslamových turnajích vyzkoušela i Linda Nosková.

Ta si ve dvou sadách poradila s Maďarkou Dalmou Galfiovou. Přitom zápas pořadatelé na centrální dvorec přesunuli jen krátce před jeho začátkem. 

„Řekla bych, že to bylo tak 15 až 20 minut. Důvod byl ten, že zápas před námi se hrál dlouho a chtěli se ohlížet na další zápasy, takže centrkurt byl jediný volný. Zpočátku to bylo možná trochu nepříjemné, protože člověk se připravuje hlavou, jak velký to bude kurt a pak vám to 15 minut před zápasem změní,“ dodala Nosková.

Navzdory tomu ale Nosková předvedla na kurtu jistý výkon, soupeřce nenabídla ani jeden brejkbol a na US Open vyrovnala postupem do 2. kola své maximum. Kateřina Siniaková pak ve dvou sadách nestačila na Američanku Hailey Baptistovou. 

David Prouza, mim Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Tenis

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme